Коронавирус
Это КавказКадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил строгий карантин в регионе на ближайшие субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, из-за распространения коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
В Чечне на территории всей республики 18 и 19 апреля будет действовать строгий карантин, объявил ее глава Рамзан Кадыров на заседании штаба по коронавирусу.Новая газета09:23
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Рамзан Кадыров призвал жителей ЧР не выходить на улицу в субботу и воскресенье на этой неделе
Телекомпания Грозный09:20
Рамзан Кадыров: В субботу и воскресенье улицы республики должны оставаться пустыми
ИА Грозный-Информ08:10
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:04, Ашберн
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Общество
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Газета.Ru вчера в 13:44
Космос
США впервые за девять лет запустят в космос корабль Crew Dragon
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Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:25
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США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
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Вести.Ru вчера в 04:45
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
Продажа Niva перешла к дилерам АвтоВАЗа, а в 2020 году внедорожник получит новый шильдик и переживет рестайлинг .
Авторамблер вчера в 04:26
Авто
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Аналитики «АльфаСтрахования» назвала автомобильные марки, которые чаще всего угонялись в Санкт-Петербурге в прошлом году.
SpeedMe 14 апреля в 07:02
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МонаВиста вчера в 15:04
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Результат настолько понравился новоиспеченной матери, что вместо того, чтобы как прочие знаменитости молчать о пластике в тряпочку, Божена решила сама объявить о перенесенной операции, разместив у себя в блоге снимки до и после.
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Общество
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Собака.ru 13:39
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Муксун.fm 14:00
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ИА InterMedia вчера в 08:37
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Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
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Газета.Ru 16:41
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Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
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РИА Новости вчера в 05:28
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Здоровье
В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников
В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
РБК 14:17
Политика
Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
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Российская газета 09:55
Экономика
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Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Общество
ЕДС усиливают для выдачи пропусков липчанам
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ТАСС 14 апреля в 20:40
Кино
Умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята» Патрисия Милларде
Российская газета вчера в 13:35
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Власти Японии раздадут своим гражданам по 100 тысяч йен
После внесенных изменений поддержку могут получить все жители страны, сумма прямой выплаты составит порядка 100 тысяч йен.
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