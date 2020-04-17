Коронавирус
Это КавказКадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил строгий карантин в регионе на ближайшие субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, из-за распространения коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
В Чечне на территории всей республики 18 и 19 апреля будет действовать строгий карантин, объявил ее глава Рамзан Кадыров на заседании штаба по коронавирусу.Новая газета09:23
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Рамзан Кадыров призвал жителей ЧР не выходить на улицу в субботу и воскресенье на этой неделе
Телекомпания Грозный09:20
Рамзан Кадыров: В субботу и воскресенье улицы республики должны оставаться пустыми
ИА Грозный-Информ08:10
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Авто
Опубликованы первые изображения новой Mazda 6
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