Политика
РБККадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии. По мнению чеченского лидера, шутка российского лидера войдет в сборники его известных цитат и афоризмов.
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Путин отметил высокую рождаемость в Чечне на форуме во Владивостоке
Чеченская Республика Сегодня07:10
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:48, Вашингтон
Происшествия
В Колпино иномарка сбила двоих детей
Online47.ru 13:45
Энергетика
Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 19:59
Политика
Суд в Киеве освободил из-под стражи Владимира Цемаха
Суд в Киеве освободил из-под стражи Владимира Цемаха – в 2014м году, когда в Донецкой области был сбит малазийский Боинг, он командовал силами противовоздушной обороны сепаратистов в районе трагедии.
Эхо Москвы 11:00
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок и груш с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на ряд украинских производителей и экспортеров.
ФАН вчера в 12:45
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек
Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 30 человек.
РБК 22:18
Наука
Обнаружена взаимосвязь между социальным познанием, настроением и усталостью
Авторы научной работы искали связь между дефицитом социального познания с общими состояниями в этой группе путем скрининга на усталость, депрессию и беспокойство.
Medical Insider вчера в 01:18
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Политика
Особое мнение: Валерий Соловей
В.Соловей― Политическая ситуация в России начнет меняться очень быстро.
Эхо Москвы 15:15
Армия и оружие
Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват
Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Известия 19:26
Политика
В Госдуме отказались ехать в Германию на встречу с Deutsche Welle
Ранее в Госдуму поступило письмо от главы генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна, в котором он указал, что телерадиокомпания находится под юрисдикцией Германии и подконтрольна немецким надзорным органам, поэтому не может принимать участие в расследовании вместе с депутатами Госдумы.
REGNUM вчера в 11:45
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
Известия 04:49
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Политика
Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем 12:30
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Политика
Глава Крыма посоветовал Зеленскому посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости 16:10
Здоровье
Эдигер назвал вероятные последствия закона о продаже алкоголя с 21 года
Эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, участник передачи "Своя игра" Александр Эдигер прокомментировал для издания Nation News ситуацию с законом о продаже алкоголя с 21 года.
Народные новости 21:02
Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК 15:13
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия 19:57
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Здоровье
Бактерия, которая может убить все живое
MedikForum.ru 18:56
Происшествия
Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором
Выяснилось, что 21-летний Этьен Мари, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в контейнер для мусора, который рано утром забрала машина организации, отвечающей за вывоз твердых бытовых отходов.
Российская газета 19:15
Политика
Путин предостерег Киев от преследования оппозиции
"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
Российская газета 06:56
Кино
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»
Актуальные Новости 12:50
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Политика
Путин поговоркой ответил на слова Абэ о доверии
Президент России Владимир Путин поговоркой ответил на слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о честности японских обещаний.
iReactor 05:31
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания 13:52
Политика
Эрдоган пригрозил открыть двери для беженцев в Европу
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если Запад не поддержит его в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.
Накануне.Ru 08:01
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета 14:47