Политика

РБКРБККадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии. По мнению чеченского лидера, шутка российского лидера войдет в сборники его известных цитат и афоризмов.
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«Реплика года»: Отца Хабиба привела в восторг шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане

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Чеченская Республика Сегоднявчера в 07:10

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URA.Ruвчера в 09:01

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Глава Чечни прокомментировал высказывание Путина о рождаемости в Чечне

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Отец Хабиба отреагировал на слова Путина о демографии в Чечне и Дагестане

Газета.Ruвчера в 15:43
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
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Скончался автор монумента «Разорванное кольцо» Константин Симун

МР7.ру вчера в 05:57
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Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
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РИА Новости вчера в 11:52
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Нефтегазовая компания Exxon Mobil планирует продать за $4 млрд свои активы в Норвегии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
ТАСС вчера в 23:51
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В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
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Политика

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Политика

Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Известия 01:18
Политика

Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
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Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
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В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.
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Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ

Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
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Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

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Новые процессоры AMD Epyc могут получить 15-кристальную компоновку

Как известно, в своих современных процессорах компания AMD активно использует многокристальную компоновку.
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Немец готовился к любимому телешоу в подвале 15 лет

35-летний адвокат из Гамбурга даже воссоздал в своем подвале студию викторины, с соответствующими световыми эффектами и звуковым сопровождением.
VSE42.RU вчера в 06:08
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В Индии 74-летняя женщина родила двойню

Российская газета вчера в 22:30
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Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Политика

Техосмотр предлагают передать официальным дилерам

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 04 сентября в 18:51
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В МЧС назвали причину крушения прогулочного катера у берегов Крыма

RT на русском вчера в 10:21
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Навальный сообщил об обысках в ФБК

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс вчера в 13:07
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета вчера в 08:47
Теннис

Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
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Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
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В Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой

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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
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