Политика
РБККадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии. По мнению чеченского лидера, шутка российского лидера войдет в сборники его известных цитат и афоризмов.
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Глава Чечни прокомментировал высказывание Путина о рождаемости в Чечне
ИА Грозный-Информвчера в 07:54
Путин отметил высокую рождаемость в Чечне на форуме во Владивостоке
Чеченская Республика Сегоднявчера в 07:10
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Футбол
Суд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО
Газета.Ru 02:56
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Политика
Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
РБК 00:50
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
РИА Новости 00:28
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика
Путин: Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года
Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.
ТАСС 01:31
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет
В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
URA.Ru 01:53
Происшествия
Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд
Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
BFM.ru 02:41
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Фото Бабкиной с молодым возлюбленным шокировали фанатов
Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня», народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина опубликовала новое фото со своим молодым возлюбленным певцом Евгением Гором, чем шокировала фанатов.
ФАН вчера в 13:01
Гаджеты
Продано уже более 3 млн наушников Redmi AirDots
Напомним, продажи наушников стартовали в апреле.
iXBT.com вчера в 05:19
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Армия и оружие
Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ
«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – сказал Новиков.
Взгляд.ру вчера в 04:43
Экономика
«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Происшествия
Возгорание на месте крушения Ми-8 под Саратовом ликвидировано
Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на месте крушения военного вертолёта Ми-8 был ликвидирован.
RT на русском вчера в 09:18
Политика
Путин: Протесты встряхивают власть, но нужно придерживаться закона
Владимир Путин напомнил, что нужно действовать «в позитивном ключе», исходя из интересов страны и людей, и придерживаться установленных рамок и законов.
МИР 24 вчера в 06:40
Культура
Житель Германии выиграл в телеигре €1 млн
Мужчина готовился к игре в течение 15 лет Немецкий адвокат Ян Штро одержал победу в местном аналоге телешоу "Кто хочет стать миллионером" и получил приз в размере € 1 млн, сообщает RTL.
Аргументы и Факты 00:04
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика
Российское посольство в Болгарии обескуражено заявлением МИД страны
Посольство России в Болгарии отреагировало на заявление МИД о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы.
Международная жизнь 04 сентября в 06:59
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37