Политика
РБККадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии. По мнению чеченского лидера, шутка российского лидера войдет в сборники его известных цитат и афоризмов.
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Глава Чечни прокомментировал высказывание Путина о рождаемости в Чечне
ИА Грозный-Информвчера в 07:54
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Технологии
Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
Ведомости 01:35
Авто
Продажи новых автомобилей в России снова снизились
По итогам августа российский автомобильный рынок снова снизился, но падение оказалось минимальным.
Wroom.ru 04:31
Футбол
Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО
На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
9111.ru 03:12
Космос
Робота «Федора» включили перед возвращением с МКС на Землю
РЕН ТВ вчера в 11:36
Армия и оружие
США призвали Британию забрать своих подданных, воевавших в Сирии
Великобритании должна репатриировать всех своих подданных, захваченных в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и судить их.
REGNUM 04:09
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Политика
Путин прокомментировал идею создания киберполиции
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости киберполиции.
Московский Комсомолец 02:12
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil продаст за $4 млрд активы в Норвегии
Нефтегазовая компания Exxon Mobil планирует продать за $4 млрд свои активы в Норвегии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
ТАСС вчера в 23:51
Политика
Россия осудила Болгарию за критику вклада СССР в победу над нацизмом
Ранее в МИД Болгарии не поддержали тезис о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма В официальном сообщении ведомства говорится, что "советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах".
Телеканал 360° 04 сентября в 00:44
Происшествия
Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд
Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
BFM.ru 02:41
Происшествия
Во Франции подросток напал с ножом на сотрудников школы
Полиция Марселя задержала 17-летнего молодого человека, который утром в пятницу набросился с ножом на сотрудниц школы, в результате чего пострадали две женщины.
РИА Новости 03:44
Футбол
Тренер Александр Тарханов: поездка на Гавайи так и останется мечтой
На Сычева пока смотрим — "Пюник" недавно привлек к себе внимание российских болельщиков тем, что вы пригласили в команду известного по выступлению за "Спартак" полузащитника Араза Озбилиса и практически легендарного нападающего Дмитрия Сычева, который, казалось, уже завершил карьеру.
Аргументы и Факты вчера в 17:03
Общество
Ураган «Дориан» ослаб до первой категории
Ураган «Дориан» ослаб до первой категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона, сообщает Associated Press.
RT на русском 04:21
Политика
Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
Греф намерен отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:32
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM вчера в 06:35
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31
Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Происшествия
Пять человек госпитализированы после наезда грузовика в Казани
Пятеро пешеходов госпитализированы в результате наезда грузовика на пешеходов в Казани.
Известия вчера в 11:18
Политика
Путин назвал 1945 год исходной точкой в вопросе по южным Курилам
Россия в вопросе принадлежности южной части Курил опирается на результаты 1945 года.
Политика Сегодня 03:55