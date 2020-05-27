Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в среду сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров. Об этом он сообщил в прямом эфире в социальной сети Instagram, который проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

Кадыров опроверг слухи о своей болезни

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