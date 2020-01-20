Политика

Вести.RuВести.RuКадыров опроверг слухи о своей отставке

Работать на другой должности вне Чечни Рамзан Кадыров не намерен. Он опроверг слухи о своей отставке с поста главы Чечни в связи с переходом на другую работу. "Никто и ничего не предлагал", — цитирует Кадырова "Интерфакс".
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