Политика
Вести.RuКадыров опроверг слухи о своей отставке
Работать на другой должности вне Чечни Рамзан Кадыров не намерен. Он опроверг слухи о своей отставке с поста главы Чечни в связи с переходом на другую работу. "Никто и ничего не предлагал", — цитирует Кадырова "Интерфакс".
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Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»
Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
Спорт
Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Политика
Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора
Хоккей
Овечкин признан первой звездой недели НХЛ
Политика
Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Происшествия
Крематорий загорелся в Новосибирске
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Политика
Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» журналистов
Довольно странно поздравил журналистов с Днем печати глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Авто
Эксперт перечислил пять способов «убить» машину зимой
Страдают механическая коробка, автоматическая трансмиссия, шины и ступичные подшипники, тормозная система, подвеска.
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Общество
Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Общество
Американец купил подержанный диван и нашел в нем 43 тысячи долларов
Кирби обратился в комиссионный магазин, чтобы найти предыдущего владельца дивана.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Кино
Мединский призвал не финансировать антироссийские фильмы
Ранее российский режиссер Вадим Абдрашитов заявил, что современный студенческий состав режиссуры состоит из людей молодых.
Политика
В США показали форму космических войск США
На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
Армия и оружие
Для нападения на Россию США подготовят «смертника»
Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк пришел в храм за святой водой
Муж и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк посетили на Крещение храм поселка Крекшино и, стараясь не привлекать внимания, набрали святой воды.
Происшествия
В Петрозаводске на женщину упала новогодняя декоративная конструкция
Установлено, что днем в понедельник на площади Кирова в Петрозаводске во время демонтажа новогодних декоративных конструкций одна из них упала на находившуюся рядом женщину.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Политика
Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Происшествия
Дело об «аргентинском кокаине» рассмотрит суд присяжных
Солнцевский суд Москвы в понедельник назначил на 14 февраля отбор присяжных заседателей для рассмотрения по существу уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны.
Здоровье
В Китае доказана передача нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.