Политика
Вести.RuКадыров опроверг слухи о своей отставке
Работать на другой должности вне Чечни Рамзан Кадыров не намерен. Он опроверг слухи о своей отставке с поста главы Чечни в связи с переходом на другую работу. "Никто и ничего не предлагал", — цитирует Кадырова "Интерфакс".
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Рядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты
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Корейская компания Hyundai подала заявку на регистрацию товарного знака Palisade для большого кроссовера, который дебютирует в России во второй половине 2020 года.
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После пожаров и ливней на Австралию обрушился град
Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
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В мясном союзе Казахстана раскритиковали запрет на вывоз скота
Запрет на вывоз живого скота из Казахстана может повлиять на снижение экспорта мяса и мясной продукции.
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Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
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Появились данные о том, что 127 владельцев автомобилей Tesla подали петицию в NHTSA.
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По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
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Чайка покидает пост генпрокурора
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Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайской провинции Ухань 31 декабря.
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Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
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Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ ниже чемпионатов Эквадора и Кипра
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Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.
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Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
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В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Общество
Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
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Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение
Хоккей
Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ
Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не посылала своих военных в Ливию
На сегодняшний день в Ливии находятся лишь военные советники и инструкторы из Турции. Анкара еще не посылала туда своих военнослужащих.
Армия и оружие
Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.
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В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе
Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
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Тимати приучает своего 3-месячного сына к серфингу
Отправившись на отдых с 3-месячным малышом, звездный отец решил с самых ранних лет привить ему любовь к активным видам спорта, приучив к серфингу.
Армия и оружие
День (Украина): герои новейшей украинской истории (День)
"Бойцы рвались в бой, и их приходилось сдерживать" Донецкий международный аэропорт им. Сергея Прокофьева, по мнению зарубежных экспертов, был одним из лучших в Европе: накануне Евро-2012 его реконструкция обошлась для государственной казны в 7 миллиардов гривен.
Политика
Юристы Белого дома назвали импичмент опасным нарушением конституции
Юристы Белого дома назвали статьи импичмента, подготовленные демократами, "оскорблением Конституции и демократических институтов" США.