Будьте в Плюсе

Кадыров опроверг заявления об обмене националистки Тайры на сына его постпреда в Крыму

Кадыров заявил, что Адам Гриценко является гражданином Украины и "до сих пор находится в плену в собственной стране".
Газета.Ru
«Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете подпасть под статью 207.3 УК РФ», - заключил Рамзан Кадыров.
Чеченская Республика Сегодня
В мае сообщалось, что Народная милиция (НМ) ДНР взяла в плен Паевскую, которая попыталась выйти с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь».
Lenta.ru
На следующий день замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил в Telegram-канале, что украинку «обменяли на очень серьезных наших ребят».
РБК

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Кадыров опроверг данные об обмене сына чиновника из Чечни на Тайру
РБК10:54
Кадыров отрицает обмен парамедика Тайры на сына зампреда главы Чечни в Крыму
Коммерсантъ10:46
Кадыров опроверг заявления об обмене националистки Тайры на сына его постпреда в Крыму
РИА Новости10:06
Кадыров опроверг данные об обмене сына чиновника из Чечни Мурада Саидова на Тайру
Lenta.ru10:15
Кадыров опроверг слухи об обмене Тайры из «Азова» на чеченца
Национальная служба новостей10:11
Кадыров опроверг заявления об обмене националистки Тайры на сына его замполпреда в Крыму
RT на русском10:45
Кадыров опроверг информацию об обмене украинской националистки по кличке «Тайра» на сына одного из его представителей в Крыму
Глас Народа10:05

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