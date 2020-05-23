Общество
Газета.RuКадыров опубликовал видеообращение
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал. В ролике показана мечеть на площади в Грозном, за кадром звучит голос Кадырова на чеченском языке.
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Общество
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
Религия
Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан - начинают отмечать российские мусульмане в этом году с заходом солнца, продолжится празднование завтра в течение дня.
Вестник Кавказа 14:00
Недвижимость
Объяснена неизбежность падения цен на жилье в России
Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают эксперты.
Lenta.ru вчера в 03:16
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Политика
Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»
«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Кино
Режиссерская версия «Лиги справедливости» все-таки выйдет
Кinomania 21 мая в 08:41
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Происшествия
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей 14:06
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%.
РИА Новости 16:30
Шоу-бизнес
Лоза резко ответил на жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Юрий Лоза заявил в беседе с "Вечерней Москвой", что у артистов есть накопления, в отличие от рядовых граждан.
РИА Новости 17:58
Общество
В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
Путешествия
Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости 20:46
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости вчера в 10:43
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru 10:59
Гаджеты
На смартфон Redmi Note 7 Pro уже можно установить Android 11
В смартфоне Note 7 Pro, выпускаемом как продукт бренда Redmi, уже можно использовать Android 11 в качестве оболочки.
Дни24 06:40
Общество
Врачи пожаловались на нехватку лекарств в больнице в «Крокус Экспо»
Медицинские работники во временной больнице, находящейся в комплексе «Крокус Экспо» в Подмосковье, анонимно пожаловались на недостаточное количество средств индивидуальной защиты, 23 мая заявил телеканал «Настоящее время».
ИА Красная Весна 15:46
Политика
В МИД РФ ответили на обвинения о наведении вооружений на объекты США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что обвинения в использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений смешны.
Аргументы и Факты 19:28
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:55
Происшествия
В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом
697 человек вылечили (плюс 38 за сутки). За сутки в Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом.
REGNUM 03:53
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве
Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета 18:28
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
Здоровье
Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости 20:00
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В России продлили трудовые патенты мигрантам
Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
РИА Новости 03:48
Здоровье
Крупный очаг заражения коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на субботу, 23 мая, за минувшие сутки в Ростовской области еще у 353 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
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Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.
РИА Новости 20:20