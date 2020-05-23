Общество
Газета.RuКадыров опубликовал видеообращение
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал. В ролике показана мечеть на площади в Грозном, за кадром звучит голос Кадырова на чеченском языке.
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Происшествия
Захватчика отделения банка в Москве задержали
Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.
РБК 08:55
Футбол
Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» при Николиче
Кикнадзе объяснил решение "Локомотива" расстаться с Семиным Кикнадзе: при Николиче будет более осмысленный футбол, чем при Сёмине Кикнадзе предлагал Семину стать почетным тренером "Локомотива"
Metaratings вчера в 05:03
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста
Перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, поскольку его повышение дало возможность государству экономить значительные средства.
Lenta.ru 10:41
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
В Киеве радикалы пытались подорвать офис Медведчука
В Киеве в офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука ворвались радикалы.
Свободная Пресса 13:56
Общество
В России автоматически продлили патенты мигрантам
В МВД РФ сообщили, что мигрантам, которые работают в России, официально продлили на 93 дня патенты, срок действия которых закончился после 15 марта.
Московский Комсомолец 06:28
Авто
Автомобили подорожают вопреки укреплению рубля
Цены на новые автомобили в России по итогам 2020 года вырастут на 15-20%, а укрепление рубля нивелирует убытки, понесенные автопроизводителями в разгар пандемии.
Автоновости дня вчера в 09:25
Политика
В НАТО поддержали решение о прекращении огня в Афганистане
Брюссель, 24 мая 2020, 00:26 — REGNUM Совместное решение радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганского руководства о трехдневном прекращении огня в Афганистане поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
REGNUM 17:26
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 04:05
Наука
Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com 21 мая в 03:33
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии
Москва, 23 мая 2020, 13:25 — REGNUM Многие российские артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса, заявил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.
REGNUM 06:25
Политика
МИД жестко ответил Токио о «японском суверенитете» над Курилами
Напомним, во вторник, 20 мая, в Токио вернули старую формулировку о якобы принадлежности "северных территорий" (именно так Япония называет российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), обозначив их так в новом ежегодном докладе о взаимоотношениях с другими странами.
DixiNews 21 мая в 11:41
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
Музыка
Клип Little Big Uno набрал более 100 миллионов просмотров
Более 100 просмотров набрал клип рейв-группы Little Big из Санкт-Петербурга на песню Uno.
Петербургский дневник 21 мая в 22:30
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz основана в 1918 году Уолтером Джейкобсом, который начал операции по прокату в Чикаго с десятком автомобилей.
Интерфакс 04:46
Здоровье
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:55
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
Происшествия
Подросток застрелил бывшего бойца АТО под Киевом
Шестнадцатилетний житель Киевской области застрелил экс-бойца батальона «Айдар» Игоря Корниенко, участвовавшего в боевых действиях на востоке Украины.
News.ru 15:56
Общество
В Гидрометцентре назвали погоду в Москве аномально холодной
Температура воздуха в Москве более чем на месяц отстает от весеннего графика, и в столице аномально холодно, сообщили в Гидрометцентре.
РБК 14:17
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews вчера в 07:38
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
Здоровье
В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса
Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33