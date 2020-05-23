Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал. В ролике показана мечеть на площади в Грозном, за кадром звучит голос Кадырова на чеченском языке.

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Происшествия Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине Конфликт в Житомирской области у частных прудов мог произойти после того, как один из погибших обвинил арендатора в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. 2

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