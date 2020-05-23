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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-байрам и пожелал всем мира и согласия. В соцсети "ВКонтакте" он опубликовал видеообращение на чеченском языке. В нем Кадыров отметил, что из-за пандемии время сейчас непростое, многие напуганы.

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