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Газета.Ru
Газета.Ru

Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде.В источнике
С чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале
 видеоролик, в котором несколько молодых людей моют ноги в православном источнике.
Znak.com18:46
Подробнее о событии
Русский Запад

Кадыров о мытье обуви в Калининграде: они не чеченцы!

Русский Запад02:45
Каскад

Кадыров прокомментировал мытье обуви в калининградской часовне

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Znak.com

Кадыров прокомментировал видео с мытьем ног в православном источнике

Znak.com18:46
Клопс

«Ребята вовсе не чеченцы»: Кадыров — о мывших обувь в калининградской часовне

Клопс01:21
Московский Комсомолец

Рамзан Кадыров: не чеченцы помыли обувь в православном источнике

Московский Комсомолец02:53
Фонтанка.Ру

«Нелюдь без религии и национальности». Кадыров заявил, что обувь в святом источнике мыли не чеченцы

Фонтанка.Ру18:15
Lenta.ru

Кадыров отказался признать мывших обувь в православном источнике чеченцами

Lenta.ru18:51

Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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Трамп пригрозил масштабным ответом на любое нападение со стороны Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил дать масштабный ответ на любое нападение со стороны Ирана, если власти этой страны захотят отомстить Вашингтону за убийство своего генерала Касема Сулеймани.
Аргументы и Фактывчера в 00:05
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Названы ограничения для участников испытаний вакцины «Спутник V»

"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", - цитируют документ РИА Новости.
Российская газета02:05
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Евгений Куйвашев назначил банкрота главой электронного правительства

Романа Кислова, которого в феврале 2020 года Евгений Куйвашев назначил директором ГБУ Свердловской области «Оператор электронного правительства», еще в 2019 году Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом.
РБК Екатеринбург03:18
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости04:19