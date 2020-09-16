Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Смотрите также
Новый адвокат Ефремова оказался армрестлером
В России за сутки выявлено 5670 новых случаев коронавируса
Глава Башкирии остановил стройку 34-этажного дома в Уфе
Петросян впервые показал второго ребенка
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%
Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд
Путин обошел Трампа в рейтинге доверия жителей развитых стран
Трамп пригрозил масштабным ответом на любое нападение со стороны Ирана
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
Сергей Боярский рассказал о здоровье отца после обморока на вакцинации
Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске
Названы ограничения для участников испытаний вакцины «Спутник V»
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
В сериале «Сокол и зимний солдат» появился новый персонаж
Тарзан опубликовал признание в измене Королевой с двумя девушками
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
МИД Украины призвал РФ подтвердить готовность к «нормандскому» саммиту
Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти
В Калининграде чеченцы помыли обувь в православном источнике
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE
В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова
ВМС США направили в Черное море ещё один военный корабль
Петросян впервые показал второго ребенка
Названы ограничения для участников испытаний вакцины «Спутник V»
Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде.В источнике
С чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале
видеоролик, в котором несколько молодых людей моют ноги в православном источнике.
Подробнее о событии