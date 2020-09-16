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Газета.Ru
Газета.Ru

Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде.В источнике
С чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале
 видеоролик, в котором несколько молодых людей моют ноги в православном источнике.
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