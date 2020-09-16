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Газета.Ru
Газета.Ru

Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде.В источнике
С чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале
 видеоролик, в котором несколько молодых людей моют ноги в православном источнике.
Znak.com18:46
Подробнее о событии
Русский Запад

Кадыров о мытье обуви в Калининграде: они не чеченцы!

Русский Запад02:45
Фонтанка.Ру

«Нелюдь без религии и национальности». Кадыров заявил, что обувь в святом источнике мыли не чеченцы

Фонтанка.Ру18:15
Московский Комсомолец

Рамзан Кадыров: не чеченцы помыли обувь в православном источнике

Московский Комсомолец02:53
Клопс

«Ребята вовсе не чеченцы»: Кадыров — о мывших обувь в калининградской часовне

Клопс01:21
Znak.com

Кадыров прокомментировал видео с мытьем ног в православном источнике

Znak.com18:46
Каскад

Кадыров прокомментировал мытье обуви в калининградской часовне

Каскад02:09
Lenta.ru

Кадыров отказался признать мывших обувь в православном источнике чеченцами

Lenta.ru18:51

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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