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Газета.Ru
Газета.Ru

Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде.В источнике
С чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале
 видеоролик, в котором несколько молодых людей моют ноги в православном источнике.
Znak.com18:46
Подробнее о событии
Русский Запад

Кадыров о мытье обуви в Калининграде: они не чеченцы!

Русский Запад02:45
Фонтанка.Ру

«Нелюдь без религии и национальности». Кадыров заявил, что обувь в святом источнике мыли не чеченцы

Фонтанка.Ру18:15
Московский Комсомолец

Рамзан Кадыров: не чеченцы помыли обувь в православном источнике

Московский Комсомолец02:53
Клопс

«Ребята вовсе не чеченцы»: Кадыров — о мывших обувь в калининградской часовне

Клопс01:21
Znak.com

Кадыров прокомментировал видео с мытьем ног в православном источнике

Znak.com18:46
Каскад

Кадыров прокомментировал мытье обуви в калининградской часовне

Каскад02:09
Lenta.ru

Кадыров отказался признать мывших обувь в православном источнике чеченцами

Lenta.ru18:51

Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
РИА Новости06:23
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Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, Минфин ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:34
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Жена Порошенко возглавит список его партии на выборах в Киеве

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список партии своего мужа "Европейская солидарность" на выборах в городской совет Киева, сообщается в среду на сайте политсилы.
РИА Новости06:23

Николя Саркози отметил колоссальное развитие Москвы в последние годы

Французский государственный деятель, экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что Москве удалось сохранить историческое наследие и стать при этом одним из самых современных городов Европейского континента.
Царицынский вестник07:19