Коронавирус

ВедомостиВедомостиКадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Читать в источнике
Комментировать1,7K
с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил
 на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости13:04

Подробнее о событии

Кадыров заявил, что не закрывал границы Чечни для перевозки товаров и лекарств

ТАСС12:16

Кадыров ответил на слова Мишустина о недопустимости закрытия границ

РБК13:04

Кадыров ответил на критику Мишустиным закрытия границ в регионах

РИА Новости13:00

Власти Чечни отказываются исполнять требование правительства о снятии ограничений на передвижение между регионами

Эхо Москвы15:00

«Люди в колониях живут годами и не умирают от этого». Кадыров ответил на критику Мишустина

Фонтанка.Ру14:38

Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах

Lenta.ru12:07

Рамзан Кадыров: «Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями»

Чеченская Республика Сегодня12:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Общество

Кадыров похвалил полицейского, избившего нарушителя самоизоляции

Новые Известия 08:27
Общество

В Забайкалье отменили полный запрет на продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил введенный ранее полный запрет на продажу алкоголя, говорится в сообщении на официальном портале региона.
Ведомости 10:56
Происшествия

Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян

Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Lenta.ru 06:05
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Экономика

В Италии утвердили план антикризисной поддержки экономики

Правительство Италии приняло новую программу поддержки экономики на €400 млрд из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:18
Гаджеты

Xiaomi обновила Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10

Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
3DNews 14:40
Общество

Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 19:05
Общество

Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
RT на русском 04:00
Происшествия

Что стало с единственной уцелевшей при нападении тверского стрелка

RT на русском 03:00
Экономика

Альфа-банк ограничил кредитование клиентов из-за пандемии коронавируса

Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотечных, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
РБК 16:03
Общество

Правительство РФ утвердило список наиболее пострадавших отраслей

Перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики от мирового социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, опубликовало Правительство России 6 апреля в специальном постановлении.
ИА Красная Весна 02:31
Происшествия

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Lenta.ru 20:08
Экономика

Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Ведомости 11:53
Общество

Примите в гектар: президенту доложили о результатах программы в ДФО

По словам Юрия Трутнева, на Дальнем Востоке реализуется около 2,3 тыс. проектов, а темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал в регионе превышают средние показатели.
Известия 17:01
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
Киберспорт

Fnatic обыграла Faze на ESL Pro League по CS:GO

Во второй стадии ESL Pro League принимают участие 6 команд.
Cyber.sports.ru вчера в 11:45
Общество

На парад Победы призвали не приглашать ветеранов

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы попросил правительство не приглашать на парад граждан старше 65 лет, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 10:27
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Lenta.ru 15:23
Происшествия

Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине

Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
REGNUM 09:04
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ 14:23
Технологии

Mail.ru Group перезапустила ICQ

Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
ИКС 02:55
Здоровье

Депутаты Заксобрания обсудили положение дел в Иркутской области на фоне коронавируса

В рамках мероприятия парламентарии обсудили текущее положение дел в регионе и обозначили цели на обозримое будущее.
IrkutskMedia 00:53
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru вчера в 02:27
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж

Вокруг ТВ 16:34
Космос

Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа

Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Газета.Ru 19:58
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
Экономика

Бизнесу в Приморье снизили налоговую нагрузку из-за коронавируса

«Дополнительные меры поддержки МСП разработаны по инициативе главы региона и призваны снизить налоговую нагрузку на экономику края в период борьбы с эпидемией», — пояснил зампред правительства Приморского края Константин Шестаков.
REGNUM 03:55
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное