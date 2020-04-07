Коронавирус

ВедомостиВедомостиКадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил
 на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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