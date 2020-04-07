Коронавирус
ВедомостиКадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.Ведомости13:04
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Рамзан Кадыров: «Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями»
Чеченская Республика Сегодня12:06
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Раскрыты способы увеличения скорости интернета при карантине
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Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Общество
В ВОЗ назвали первый и самый явный симптом коронавируса
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Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
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Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
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Альфа-банк принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотеку, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики.
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса
Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.
Общество
Джоан Роулинг заявила о заражении коронавирусом
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Технологии
Microsoft показала, как переделает меню «Пуск» в Windows 10
Разработчики из Microsoft анонсировали изменения интерфейса Windows 10, сообщается на официальном сайте компании.
Экономика
Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса
Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Меган Маркл официально является принцессой Великобритании
31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально перестали носить свои прежние титулы, однако, судя по всему, они всё ещё остались принцессой и принцем.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Финансы
Курсы доллара и евро на 6 апреля
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 апреля, составляет 77,7325 рубля.
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России
Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Здоровье
Прополис назван эффективным народным средством защиты от коронавируса
По словам Хорошева, настойка прополиса защищает в период пандемии. Это народное средство можно приобрести в уже готовом виде.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общество
В НИИ Склифосовского заявили, что медперсонала в институте достаточно
Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что медицинского персонала в институте достаточно для работы в экстренных ситуациях.
Экономика
Акции Сбербанка заняли почти 30% в портфелях частных инвесторов
На неделе со 2 по 6 марта приток средств частных инвесторов в российские акции составил ₽30,4 млрд.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Здоровье
Вирусолог рассказал, кого проверят на иммунитет к коронавирусу
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подсчитают число человек с иммунитетом к коронавирусной инфекции.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Политика
Коронавирус возбудил Берни Сандерса
Утратив шансы на победу, кандидат в президенты США не может остановиться Кандидат в президенты США Берни Сандерс, практически лишившийся шансов на победу, в очередной раз отказался выходить из гонки.
Авто
Новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser продает «Toyota»
Как оказалось, новые внедорожники продаются на рынках ОАЭ и в Африке. В ЮАР доступны пикап и универсал Land Cruiser 76 и 79.