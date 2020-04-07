с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Технологии Раскрыты способы увеличения скорости интернета при карантине Из-за карантина многие начали активно использовать интернет, что привело к снижению скорости, но порой со скоростью интернета все в порядке, и нужно правильно настроить беспроводное оборудование.

Общество Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.

Общество Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.

Общество Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.

Шоу-бизнес Меган Маркл официально является принцессой Великобритании 31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально перестали носить свои прежние титулы, однако, судя по всему, они всё ещё остались принцессой и принцем.

Общество Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.