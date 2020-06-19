Общество

Lenta.ruLenta.ruКадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на беспорядки с участием членов чеченской диаспоры в Дижоне. Мнением по этому поводу он поделился в своем Telegram-канале. Чеченский лидер отметил, что внимательно следит за происходящей во Франции ситуацией.
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