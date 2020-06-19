Общество
РИА НовостиКадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что власти не урегулировали ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили юношу.
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Кадыров: В Дижоне не было межэтнических столкновений. Чеченцы сплотились против наркоторговцев
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Кадыров оправдал чеченцев, устроивших вместе с арабами беспорядки во Франции
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Эксперты назвали способы быстрой продажи автомобиля
Самым быстрым, как считают эксперты, способом продать свою машину — обратиться к посреднику.
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В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19
Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:25
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В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили
Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
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Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Общество
Куйвашев снял ограничения на продажу алкоголя в Свердловской области
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Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
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Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч.
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Кроссовер Renault Captur покинет один из рынков
Следует сказать, что индийская версия Renault Captur является аналогом российского варианта кроссовера.
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Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
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Kia показала изображение нового минивэна Kia Carnival
Компания KIA опубликовала первое официальное изображение нового минивэна KIA Carnival.
Автоновости дня 18 июня в 03:31
Общество
В Саратовской области выявили 125 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Саратов, 17 июня 2020, 09:15 — REGNUM В Саратовской области 17 июня выявили 125 новых положительных тестов на коронавирус.
REGNUM 17 июня в 02:15
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Metaratings 01:00
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика
В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщает пресс-служба Кремля.
Доктор Питер вчера в 11:51
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
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В Оренбургской области с 20 июня смогут открыться летние кафе.
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Если готовитесь к покупке автомобиля, то вот пять редких и необычных автомобилей, которые сейчас продаются через автообъявления.
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Основные ошибки при проверке уровня масла указали автомеханики
Эксперты ресурса "АвтоВзгляд" рассказали о трех главных ошибках, которые совершают водители при проверке уровня масла.
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Сегодня «Лестер» проведет гостевой матч против «Уотфорда»
Гости являются фаворитами в этом матче. На «Лестер» можно поставить по коэффициенту 2,13.
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В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
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Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
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Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку сервиса в России.
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Под Саратовом два человека погибли при пожаре
В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на областной следственный комитет.
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