Общество
РИА НовостиКадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что власти не урегулировали ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили юношу.
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Кадыров: В Дижоне не было межэтнических столкновений. Чеченцы сплотились против наркоторговцев
Фонтанка.Рувчера в 14:08
Кадыров оправдал чеченцев, устроивших вместе с арабами беспорядки во Франции
Московский Комсомолецвчера в 13:48
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Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Недвижимость
Риелторы назвали страны Европы с самыми большими скидками на недвижимость
В Италии не только предоставляются самые высокие скидки, но и находится наибольшее количество дистресс-активов — около 50% всего предложения в Европе.
РБК 04:07
Происшествия
Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова
News.ru 18 июня в 13:17
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
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Футбол
17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ по сейвам
Голкипер «Ростова» Денис Попов в матче 23-го тура с «Сочи» (1:10) установил рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству совершённых в одной встрече сейвов.
Чемпионат вчера в 15:39
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Здоровье
Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский
На Западной Украине по-прежнему сосредоточено более половины всех случаев заражения коронавирусом в стране, при этом Волынская, Тернопольская и Львовская области — в пятёрке наихудших в борьбе с эпидемией По состоянию на 19 июня в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине.
Украина.ру 01:00
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости 18 июня в 04:27
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39
Политика
Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет
Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет.
ТАСС 04:06
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек
Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа.
Вестник 04:33
Общество
Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика
Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) привели рекомендации, как правильно использовать антисептики, чтобы защитить себя от COVID-19.
Известия вчера в 23:20
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Detroit: Become Human вышла в Steam
CyberSport.ru 18 июня в 08:54
Кино
Звезда «Великолепного века» Бурджу Бириджик снимется у Netflix
Популярная турецкая актриса Бурджу Бириджик, завоевавшая любовь телезрителей после съемок в сериалах «Великолепный век» и «Песня жизни», скоро примет участие в новом проекте от Netflix.
Городовой вчера в 06:35
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com вчера в 08:13
Футбол
Скаут ЦСКА: «Одно-два серьезных приобретения в центр добавят силы»
Скаут ЦСКА Денис Машкарин поделился мнением о том, что нужно московской команде для борьбы за чемпионство с «Зенитом».
Матч ТВ 03:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Бредом Питтом.
РИА Новости 03:22
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
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Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
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Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на 24-летней норвежке
Звезда Голливуда сделал предложение свое новой избраннице Эмме Крокдал.
Paparazzi.ru вчера в 14:58
Здоровье
Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35.
Блокнот Ростов-на-Дону 18 июня в 03:50
Общество
Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее
Американская компания Johnson & Johnson решила прекратить продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока, сообщает издание New York Times.
РИА Новости 02:59