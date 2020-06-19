Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что власти не урегулировали ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили юношу.

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США. 390

Недвижимость Риелторы назвали страны Европы с самыми большими скидками на недвижимость В Италии не только предоставляются самые высокие скидки, но и находится наибольшее количество дистресс-активов — около 50% всего предложения в Европе.

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 76

Футбол 17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ по сейвам Голкипер «Ростова» Денис Попов в матче 23-го тура с «Сочи» (1:10) установил рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству совершённых в одной встрече сейвов.

Происшествия Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака» Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. 13

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 813

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 893

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону. 37

Общество В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа. 125

Общество Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) привели рекомендации, как правильно использовать антисептики, чтобы защитить себя от COVID-19.

Кино Звезда «Великолепного века» Бурджу Бириджик снимется у Netflix Популярная турецкая актриса Бурджу Бириджик, завоевавшая любовь телезрителей после съемок в сериалах «Великолепный век» и «Песня жизни», скоро примет участие в новом проекте от Netflix. 1

Общество МЧС предупредило о грозе в Москве В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня. 59

Футбол Скаут ЦСКА: «Одно-два серьезных приобретения в центр добавят силы» Скаут ЦСКА Денис Машкарин поделился мнением о том, что нужно московской команде для борьбы за чемпионство с «Зенитом».

Происшествия Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей. 112

Здоровье Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35. 1,2K