Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что власти не урегулировали ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили юношу.

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Армия и оружие Госдеп оценил исполнение РФ обязательств по контролю над вооружениями Госдепартамент США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента.

Футбол Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.

Политика США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.

Авто На новом электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук Компания Ford сообщила, что ее новая автономная система Active Drive Assist (ADA) появится к концу 2021 года и дебютирует на модели Mustang Mach-E, а после также появится на некоторых других продуктах 2021 года. 14

Общество Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня. 852

Политика Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС. 232

Политика Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России. 420

Политика В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 10

Здоровье Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья. 6

Политика Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Указ Президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. 26

Общество На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата» Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане удаляют остатки токсичного топлива, вытекшие из разгонного блока "Фрегат", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Общество Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости". 201

Политика Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии» Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны. 2