Общество
РИА НовостиКадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что власти не урегулировали ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили юношу.
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Кадыров оправдал чеченцев, устроивших вместе с арабами беспорядки во Франции
Московский Комсомолец13:48
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Армия и оружие
Госдеп оценил исполнение РФ обязательств по контролю над вооружениями
Госдепартамент США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента.
РИА Новости 18:38
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
В Госдуме предложили вернуть пенсионерам все недополученные деньги, таким образом, пенсии могут быть увеличены более чем на 14 процентов.
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«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
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«Сочи» разгромил юниоров «Ростова» в матче РПЛ
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.
Коммерсантъ 14:59
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Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.
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Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 17 июня в 09:31
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Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.
РБК 21:34
Авто
На новом электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук
Компания Ford сообщила, что ее новая автономная система Active Drive Assist (ADA) появится к концу 2021 года и дебютирует на модели Mustang Mach-E, а после также появится на некоторых других продуктах 2021 года.
32CARS.ru вчера в 06:54
Политика
Воробьев пошутил, что Голикова стала «как мать» во время пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с президентом России поблагодарил правительство за помощь, которая была оказана региону для борьбы с пандемией коронавируса.
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Общество
Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва 01:04
Происшествия
Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор с актером
РИА Новости 20:16
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
Кино
Питер Джексон займется анимацией
ProfiСinema.ru 07:02
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости 19:06
Наука
В Китае обнаружили вулкан, который может снова начать извергаться
Evo-rus.com вчера в 11:31
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Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
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Доктор Мясников назвал способ пережить вторую волну коронавируса
Доктор Александр Мясников в прямом эфире на видеохостинге YouTube назвал способ пережить вторую волну коронавируса.
ГлобалМСК.ру 16 июня в 17:23
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Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Указ Президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
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Авто
Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла
Портал «АвтоВзгляд» назвал самые частые ошибки, допускаемые автомобилистами при проведении «контрольного замера».
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Общество
На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»
Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане удаляют остатки токсичного топлива, вытекшие из разгонного блока "Фрегат", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новости 20:04
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Политика
Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны.
РБК 14:04
Футбол
Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал будущее Александра Селихова, Наиля Умарова и Аяза Гулиева в московской команде.
Sport.ru 07:59