Футбол

Экспресс газетаЭкспресс газетаКадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева

Кадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева Чеченский лидер призвал вынести урок из истории оскандалившихся спортсменов.
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Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»

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Кадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева по УДО

RT на русском07:38

Кадыров считает, что Кокорину и Мамаеву необходимо помочь вернуться к нормальной жизни

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В РФС отреагировали на освобождение Кокорина и Мамаева

ТК Звезда03:40

Кадыров заговорил о заслугах Кокорина и Мамаева перед народом

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:23, Вашингтон
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Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

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Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
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Источник назвал основную версию нападения на дом Памфиловой

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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

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Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха

В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

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Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году

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Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США

Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
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В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
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