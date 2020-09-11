Собеседник 4

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого заставили извиниться за высказывания в оппозиционном Telegram-канале ADAT1 и пытали, вынудив сесть на бутылку.