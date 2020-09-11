Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого заставили извиниться за высказывания в оппозиционном Telegram-канале ADAT1 и пытали, вынудив сесть на бутылку.В источнике
Подробнее о событии
Инфо24

Чеченский бизнесмен пригрозил посадить на бутылки всех несогласных

Инфо24вчера в 11:59
Lenta.ru

В Чечне бизнесмен пригрозил продолжить пытки бутылкой

Lenta.ruвчера в 16:40
Московский Комсомолец

Кадыров прокомментировал пытки чеченца бутылкой

Московский Комсомолецвчера в 14:51
Общественная служба новостей

Кадыров прокомментировал пытки чеченца бутылкой

Общественная служба новостей17:31
Собеседник

«Чечня пробила дно»: враг Кадырова №1 – об оппозиционере, посаженном на бутылку

Собеседниквчера в 10:32
Кавказский узел

Кадыров и Даудов оправдали насилие над Тепсуркаевым

Кавказский узелвчера в 09:50
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)

«Бутылок еще много!»: чеченский бизнесмен пригрозил тем, кто перешел грань

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)10 сентября в 15:03

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новостивчера в 06:15
355

Салагай провел в Волгограде совещание по укреплению здоровья нации

Вопросам укрепления общественного здоровья в регионах ЮФО, снижения потребления табака и алкоголя, повышения физической активности и популяризации рационального питания было посвящено селекторное совещание, которое провел в Волгограде заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
РИАЦ10 сентября в 09:22

Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
5

Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.
РБК17:00
13