Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с 19-летним жителем республики Салманом Тепсуркаевым, которого заставили извиниться за высказывания в оппозиционном Telegram-канале ADAT1 и пытали, вынудив сесть на бутылку.В источнике
Подробнее о событии
«Чечня пробила дно»: враг Кадырова №1 – об оппозиционере, посаженном на бутылку
Собеседниквчера в 10:32
«Бутылок еще много!»: чеченский бизнесмен пригрозил тем, кто перешел грань
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)10 сентября в 15:03