Политика

РИА НовостиРИА НовостиКадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами". Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, членов конгресса беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ.
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Кадыров прокомментировал слухи о проверке госдепом США его счетов

Российская газета23:33

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Lenta.ru10:17

Кадыров ответил американским конгрессменам и Госдепу

Вести.Ru11:52

Кадыров ответил на претензии о бизнесе и банковских счетах за рубежом

URA.Ru11:19

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

РИА Новости11:00

Рамзан Кадыров: Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп

Чеченская Республика Сегодня10:11

Кадыров заявил об отсутствии интереса к проверке его счетов властями США

РБК21:59
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