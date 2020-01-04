с чего всё началось

Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению политика, действия Вашингтона могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке.

Технологии В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7 Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.

Экономика Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Энергетика Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.

Экономика Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.