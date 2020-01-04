Политика
ИзвестияКадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению политика, действия Вашингтона могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке.
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Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным.
— Рамзан Кадыров, российский политикТАСС 02:31
с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в своем Telegram-канале.Lenta.ruвчера в 19:10
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Рамзан Кадыров выразил озабоченность действиями США на Ближнем Востоке
Телекомпания Грозныйвчера в 11:56
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Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
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Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
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Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
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Финансы
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Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
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