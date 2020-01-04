Политика

ИзвестияИзвестияКадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению политика, действия Вашингтона могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке.
Читать в источнике
Комментировать222
Рамзан Кадыров
Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным.
— Рамзан Кадыров, российский политикТАСС 02:31
с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в своем Telegram-канале
.
Lenta.ruвчера в 19:10

Подробнее о событии

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

РИА Новостивчера в 16:59

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

РБКвчера в 20:43

Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани

Российская газетавчера в 20:31

Кадыров предупредил о непредсказуемых последствиях из-за убийства Сулеймани

Газета.Ruвчера в 17:45

Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани

Известия01:15

Кадыров рассказал о последствиях убийства генерала Сулеймани

URA.Ruвчера в 12:16

Рамзан Кадыров выразил озабоченность действиями США на Ближнем Востоке

Телекомпания Грозныйвчера в 11:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:53, Ашберн
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Общество

Сотни российских туристов застряли в очередях на границе с Белоруссией

В ведомстве отметили, что многие граждане России решили отправиться в европейские страны через Белоруссию, это и привело к образованию очередей на границе.
Говорит Москва вчера в 06:52
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru 02:15
Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости 02:25
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

Ревизор.ру 02 января в 07:52
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
Армия и оружие

Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
РБК 02:33
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 01 января в 03:21
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Вести.Ru вчера в 14:41
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Армия и оружие

Войска США в Европе приведены в состояние повышенной боеготовности

Rusvesna.su 00:57
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Армия и оружие

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

РИА Новости вчера в 22:04
Армия и оружие

Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 23:31
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Российская газета 02:10
Культура

Омский хор записал кавер-версию песни из «Ведьмака»

Русский народный хор из города Омска записал кавер-версию песни, которая используется в качестве темы в нашумевшем сериале «Ведьмак».
Дни24 вчера в 12:30
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новости вчера в 16:30
Экономика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец вчера в 02:36
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru вчера в 18:46
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 02:22
Хоккей

Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ

Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
РИА Новости 02:05
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

REGNUM 02:07
Футбол

Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре

Американские футболисты должны били прибыть в Катар в воскресенье, сборы должны были продлиться в течение двадцати дней.
Московский Комсомолец вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику депутата «голубых огоньков»

Газета.Ru 01:21
Общество

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

ТАСС вчера в 21:33
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro вчера в 21:27
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости вчера в 18:15
Авто

Volkswagen Tayron ставит новые рекорды продаж

В модельном ряду Volkswagen Tayron стоит на ступень выше кроссовера Tiguan.
CarsWeek.ru 02:08
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное