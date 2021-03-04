Кадыров отверг предположения о связи Делимханова и Геремеева с убийством Немцова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью и "абсурдными мыслями" информацию СМИ о связи чеченских сенатора и депутата с убийством Бориса Немцова.В источнике
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Кадыров назвал ложью публикацию о причастности Делимханова и Геремеева к убийству Немцова
Коммерсантъвчера в 14:43
Кадыров отверг предположения о связи Делимханова и Геремеева с убийством Немцова
Интерфаксвчера в 13:30
Кадыров отверг предположения о связи Делимханова и Геремеева с убийством Немцова
Говорит Москвавчера в 13:28