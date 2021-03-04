Строительство «Северного потока — 2» в водах Дании продлили до сентября

По данным Nord Stream 2 AG на конец января, недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.