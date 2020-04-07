Коронавирус
ВедомостиКадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.Ведомости13:04
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Рамзан Кадыров: «Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями»
Чеченская Республика Сегодня12:06
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Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Общество
Правительство РФ утвердило список наиболее пострадавших отраслей
Перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики от мирового социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, опубликовало Правительство России 6 апреля в специальном постановлении.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Общество
Правительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Авто
В России автопром возвращается к работе
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Шоу-бизнес
Певица Пинк рассказала, как пережила коронавирус вместе с сыном
40-летняя певица Пинк в минувшие выходные сообщила о том, что переболела коронавирусом вместе со своим сыном, трехлетним Джейсоном.
Происшествия
В Ленобласти скончался первый пациент с коронавирусом
В Ленинградской области умер первый пациент с диагнозом COVID-19.
Экономика
Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул
Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
Общество
Стали известны регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 российских регионах было выявлено 954 случая вируса COVID-2019.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Экономика
Экономисты предупредили о рецессии российской экономики
После окончания пандемии приоритетами в экономике России станут поддержка доходов людей, инвестиционной активности и рубля, сдерживание инфляции и борьба с безработицей.
Общество
В Турции запретили продажу медицинских защитных масок
Решение о бесплатной раздаче защитных масок населению страны озвучил президент Турции Реджеп Эрдоган 6 апреля в сообщении о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий
Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Экономика
Частные инвесторы сыграли на падении
Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин отметил сохранение высоких темпов роста числа открытых брокерских счетов, а также рост активности частных инвесторов на биржевых торгах.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России
Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
Общество
Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса
Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.