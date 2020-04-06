Коронавирус
Газета.RuКадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов. Руководитель республики заметил, что если у главы кабмина были вопросы именно к его действиям, то почему никто не поинтересовался принятыми мерами и не позвонил ему.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.Ведомости13:04
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Рамзан Кадыров: «Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями»
Чеченская Республика Сегодня12:06
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В России автопром возвращается к работе
Технологии
Mail.ru Group выпустила обновленный мессенджер ICQ
Пресс-служба Mail.ru Group сообщает, что разработчики компании перезапустили мессенджер ICQ, который теперь доступен для бесплатной загрузки с приставкой New.
Культура
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Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
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Федоров отметил, что оба раза после обращения Путина был зафиксирован рост его рейтинга, что означает доверие населения к президенту.
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Общество
Названы сроки поставки в Россию препарата от коронавируса
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Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России
Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.