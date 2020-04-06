с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов. Руководитель республики заметил, что если у главы кабмина были вопросы именно к его действиям, то почему никто не поинтересовался принятыми мерами и не позвонил ему.

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020 Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авто Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4 Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.

Политика В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

Общество ФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии Москва, 6 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».

Общество В Приморье введут систему электронных пропусков С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.

Наука Эректильная дисфункция влияет на продолжительность жизни мужчин На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.

Происшествия Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

Технологии Mail.ru Group выпустила обновленный мессенджер ICQ Пресс-служба Mail.ru Group сообщает, что разработчики компании перезапустили мессенджер ICQ, который теперь доступен для бесплатной загрузки с приставкой New.

Культура Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска» Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Общество Правительство ввело ограничения на продажу масок В пeречень медицинских изделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.

Здоровье Глава Минздрава попросил не лечиться от коронавируса алкоголем Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко попросил жителей России не пытаться лечить коронавирус алкоголем, это приводит к ухудшению ситуации.

Общество Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.

Политика Директор ВЦИОМ объяснил рост рейтинга Путина Федоров отметил, что оба раза после обращения Путина был зафиксирован рост его рейтинга, что означает доверие населения к президенту.

Общество Несколько новых симптомов заболевания коронавирусом обнаружили учёные Ещё одним симптомом учёные считают общее чувство недомогания и появившуюся растерянность как потенциальные признаки заболевания.

Политика Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.