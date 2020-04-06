Коронавирус

ВедомостиВедомостиКадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил
 на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости13:04

Подробнее о событии

«Люди в колониях живут годами и не умирают от этого». Кадыров ответил на критику Мишустина

Фонтанка.Ру14:38

Кадыров ответил на слова Мишустина о недопустимости закрытия границ

РБК13:04

Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах

Lenta.ru12:07

Власти Чечни отказываются исполнять требование правительства о снятии ограничений на передвижение между регионами

Эхо Москвы15:00

Кадыров заявил, что не закрывал границы Чечни для перевозки товаров и лекарств

ТАСС12:16

Кадыров ответил на слова Мишустина о недопустимости закрытия регионов

РИА Новости13:00

Рамзан Кадыров: «Мы готовы к любому развитию ситуации, ни о чем не просим, лишь бы не мешали сплетнями»

Чеченская Республика Сегодня12:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Игры

В Capcom задумались о ремейке ещё одной части Resident Evil

3DNews 06:57
Футбол

«Ливерпуль» не будет возмещать деньги за билеты фанатам «Атлетико»

"Ливерпуль" отказался возмещать стоимость билетов болельщикам мадридского "Атлетико", которые их приобрели, но отказались от поездки в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за опасения заразиться коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:49
Гаджеты

Xiaomi высмеивает Huawei за отсутствие сервисов Google

Напомним, что из-за санкций со стороны США, Huawei лишилась возможности работать напрямую с Google.
The GEEK вчера в 11:05
Общество

В России предложили совсем отменить ЕГЭ

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Lenta.ru 10:36
Экономика

Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Ведомости 11:53
Игры

Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000

В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Игромания.ру 12:59
Кино

Названа дата премьеры сериала «Зулейха открывает глаза»

Российская газета 17:09
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
BFM.ru 09:20
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv 09:38
Игры

Появилась информация о выходе Mafia II: Definitive Edition

Пока неизвестно, для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition.
Нева Спорт 06:01
Технологии

Xbox Series X получит не менее 8 эксклюзивов на старте

Astera 16:27
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru 18:16
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Игры

Half-Life: Alyx запустили с минимальными настройками графики

Cyber.sports.ru 04 апреля в 12:40
Общество

В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
РИА Новости 11:17
Шоу-бизнес

Меган Маркл остается принцессой Великобритании

Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.
Bimru.ru 04:59
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Единоборства

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

RT на русском 16:19
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Технологии

Tesla показала аппарат ИВЛ, собранный из запчастей электромобиля

Tesla показала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сделанный из запчастей Tesla Model 3. Предполагается, что устройство даст шанс выжить людям с тяжелой формой отека легких, вызванной Covid-19.
Вести.Ru 13:38
Здоровье

ВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезмерное и неправильное использование медицинских и защитных масок населением может привести к негативным последствиям, так как не принесет существенной пользы, но создаст дефицит и нехватку для действительно нуждающихся в них.
Московский Комсомолец 13:07
Финансы

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
ТАСС 14:01
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Здоровье

Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса

Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:49
Политика

Мишустин подверг критике закрывших границы губернаторов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал руководителей регионов за закрытие границ своих субъектов.
Гудвилл.онлайн 08:14
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Общество

Глава Минтруда: на поддержку семей с детьми выделяется 200 млрд рублей

Москва, 6 апреля 2020, 18:42 — REGNUM На поддержку семей с детьми в Российской Федерации власти направляют порядка 200 млрд рублей.
REGNUM 11:42
Здоровье

В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом

В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердися коронавирус.
Информ Полис online 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное