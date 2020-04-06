с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов. Руководитель республики заметил, что если у главы кабмина были вопросы именно к его действиям, то почему никто не поинтересовался принятыми мерами и не позвонил ему.

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Происшествия Высокий суд Австралии снял обвинения в педофилии с кардинала Пелла Высокий суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Джорджа Пелла, отбывающего тюремное заключение за сексуальное насилие над детьми, он выйдет на свободу, сообщает телеканал 9 News.

Экономика Приморскому бизнесу снизили налоговую нагрузку Депутаты законодательного собрания Приморского края в понедельник на внеочередном заседании приняли законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края", предусматривающий пониженные налоговые ставки во время вспышки коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства.

Наука Вещество для вакцины от коронавируса нашли в морских губках Российские ученые вместе с немецкими коллегами обнаружили, что морские губки вырабатывают биологически активные вещества, которые можно использовать для борьбы с целым рядом инфекций, в том числе COVID-19.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Здоровье В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса Проведение диспансеризации населения приостановили в России из-за пандемии коронавируса, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованного 6 апреля.

Общество Власти Приморья попросили не отправлять китайцев через Владивосток Власти Приморья просят правительство РФ не отправлять граждан КНР на родину через Владивосток, а организовать для их вывоза чартер из Москвы в Пекин, так как некоторые из них, как выясняется, больны коронавирусом, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Политика В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

Общество Опубликован проект нового расписания ЕГЭ Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.

Экономика Поставщики предупредили о росте цен до 20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.