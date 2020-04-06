Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов. Руководитель республики заметил, что если у главы кабмина были вопросы именно к его действиям, то почему никто не поинтересовался принятыми мерами и не позвонил ему.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил
 на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ регионами

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