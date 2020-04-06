с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов. Руководитель республики заметил, что если у главы кабмина были вопросы именно к его действиям, то почему никто не поинтересовался принятыми мерами и не позвонил ему.

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Общество Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.

Общество Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.

Финансы Экономист прокомментировал падение курса доллара ниже 76 рублей Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT падение курса доллара на Мосбирже ниже 76 рублей впервые с 18 марта.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Здоровье Российские врачи начали приём пациентов в Сербии «После проведения дезинфекции в медицинском клиническом центре «Драгиша Мишович» в сербской столице Белграде две бригады российских военных врачей начали приём пациентов, имеющих подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

Политика В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.

Политика Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.

Общество В России предложили отменить ЕГЭ Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Общество Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 49 регионах России За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.