Политика
Lenta.ruКадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло». Ответ он опубликовал в своем Telegram-канале. Кадыров заявил, что журналисты издания предоставили своим читателям недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в республике.
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Рамзан Кадыров: «Эхо Москвы» и «Новая газета» несут одинаковую чушь против чеченского народа
Чеченская Республика Сегодня13:36
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Хоккей
Хоккейный ЦСКА покидают Сорокин и Капризов
Вратарь сборной России и ХК ЦСКА Илья Сорокин не будет продлевать контракт с московским клубом, который заканчивается 30 апреля 2020 года.
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 23:43
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 11 апреля в 19:13
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
Lenta.ru 07:18
Игры
Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема
Российский моддер под ником r57zone опубликовал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.
Cyber.sports.ru 06:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила коллегу Чернышева с юбилеем
13 апреля Навка празднует свой 45-й юбилей.
Народные новости 14:16
Общество
Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.
Известия 21:31
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Политика
Пошлины на товары из Китая могут помешать США в борьбе с коронавирусом
Пошлины на импортное медицинское оборудование, особенно из Китая, затрудняют борьбу США со вспышкой коронавируса, сообщает CNBC.
Вести.Ru 04:46
Общество
Работодателей обязали сдавать СЗВ-ТД на следующий день после приема или увольнения сотрудников
Правительство обязало работодателей сообщать в Пенсионный фонд о приеме или увольнении работников на следующий же день после издания приказа.
ИА Клерк.Ру 01:35
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 06:46
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru 14:58
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Общество
Шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в Якутии
За прошедшие сутки в Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Еще четыре анализа предварительно положительные.
EastRussia 21:07
Общество
В Иркутской области подтверждено 40 случаев коронавируса
На утро 14 апреля 2020 года в Иркутской области подтверждено 40 случаев инфицирования COVID-19, из которых госпитализировано 36 человек, двое выздоровело, двое больных умерло.
Областная газета (г. Иркутск) 22:29
Общество
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом.
Lenta.ru 22:20
Энергетика
Цены на нефть растут во вторник утром
Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром.
Московский Комсомолец 22:18
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
Общество
«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС 19:33
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Политика
Путин допустил использование сил Минобороны в борьбе с коронавирусом
Российский глава Владимир Путин, проводивший сегодня совещание с министрами в режиме онлайн, заявил, что при необходимости для борьбы с распространением COVID-19 можно привлечь военных медиков Минобороны, пишет ТАСС .
ЗакC.Ру 09:16
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Политика
Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru 20:19
Технологии
Новые рендеры PlayStation 5 с DualSense и в стиле Xbox Series X
Дизайнер Пол Робинсон (Paul Robinson) пофантазировал на тему того, как в итоге может выглядеть PlayStation 5, взяв за основу дизайн и цвета анонсированного геймпада DualSense.
iXBT.com вчера в 23:48