Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло». Ответ он опубликовал в своем Telegram-канале. Кадыров заявил, что журналисты издания предоставили своим читателям недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в республике.

Хоккей Хоккейный ЦСКА покидают Сорокин и Капризов Вратарь сборной России и ХК ЦСКА Илья Сорокин не будет продлевать контракт с московским клубом, который заканчивается 30 апреля 2020 года.

Технологии В работе Twitter произошел сбой В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector. 2

Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России. 445

Общество Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 288

Политика Пошлины на товары из Китая могут помешать США в борьбе с коронавирусом Пошлины на импортное медицинское оборудование, особенно из Китая, затрудняют борьбу США со вспышкой коронавируса, сообщает CNBC.

Здоровье Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус. 172

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница. 4

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 11

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 484

Общество Шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в Якутии За прошедшие сутки в Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Еще четыре анализа предварительно положительные.

Общество В Иркутской области подтверждено 40 случаев коронавируса На утро 14 апреля 2020 года в Иркутской области подтверждено 40 случаев инфицирования COVID-19, из которых госпитализировано 36 человек, двое выздоровело, двое больных умерло. 4

Политика Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением. 30

Общество «Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников. 18

Политика Путин допустил использование сил Минобороны в борьбе с коронавирусом Российский глава Владимир Путин, проводивший сегодня совещание с министрами в режиме онлайн, заявил, что при необходимости для борьбы с распространением COVID-19 можно привлечь военных медиков Минобороны, пишет ТАСС . 39

Энергетика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 68

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1,1K

Общество В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. 40