Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.

с чего всё началось

Кадыров в ответ на слова премьера, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят противоречий в заявлениях премьера и главы Чечни.

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

Энергетика Россия и Саудовская Аравия приблизились к сделке по нефти В процессе переговоров в формате ОПЕК+ главные участники, Россия и Саудовская Аравия, сумели снять основные противоречия и приблизились к сделке по ограничению добычи нефти.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Политика Путин уволил замглавы МВД Александра Романова Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.

Гаджеты ASUS ускорила Radeon RX 5600 XT Например, компания ASUS решила порадовать своих фанатов достаточно классным бонусом — разработчики бренда выпустили BIOS, который позволяет выжать из видеокарты Radeon RX 5600 XT больше мощности за счет более высокой тактовой частоты графического процессора.

Общество Путин: реанимобили начнут поступать в регионы уже в апреле Президент России Владимир Путин заявил, что реанимобили и машины скорой помощи начнут поступать в регионы в апреле, также закуплены аппараты искусственной вентиляции легких для лечения больных коронавирусом.

Политика Украина готовится к прекращению транзита российского газа Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.

Здоровье Названы российские регионы, которые пощадит коронавирус Аналитик Иван Смолин, живущий в Китае, дал свой прогноз на ситуацию с коронавирусом в России, исходя из китайского опыта.

Общество Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.

Энергетика Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Армия и оружие National Interest: Продление СНВ-III – вопрос жизни и смерти для США Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года Kremlin.ru История доказала, что переговоры по контролю над вооружениями работают: такие соглашения, как Договор о РСМД и СНВ-III, привели к сокращению ядерного оружия в мире: с 70 тыс. 300 в 1980-х годах до почти 14 тыс. в 2020 году.

Общество Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Общество Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Общество Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Происшествия В Саратове четырехлетнего ребенка вылечили от коронавируса Четырехлетний мальчик выписан из больницы в Саратове после того, как вылечился от коронавируса, сообщил в среду первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Происшествия На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.

Происшествия Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.