Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

Кадыров в ответ на слова премьера, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят противоречий в заявлениях премьера и главы Чечни.
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с чего всё началось

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.
РИА Новости11:31

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Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и посоветовал критикам уехать из РФ

News.ru14:46

Кадыров назвал «кнопочными героями» своих критиков в интернете

РБК13:48

Кадыров ответил на критику его ограничительных мер в Чечне

Газета.Ru12:31

Кадыров рекомендовал недовольным уезжать из России

Национальная служба новостей12:24

«Я пехотинец Путина. А кто вы?»: Кадыров ответил после критики президентом

Московский Комсомолец11:59

Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Lenta.ru11:53

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

РИА Новости11:31
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Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приблизились к сделке по нефти

В процессе переговоров в формате ОПЕК+ главные участники, Россия и Саудовская Аравия, сумели снять основные противоречия и приблизились к сделке по ограничению добычи нефти.
Lenta.ru 10:44
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса

Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News 10:06
Гаджеты

ASUS ускорила Radeon RX 5600 XT

Например, компания ASUS решила порадовать своих фанатов достаточно классным бонусом — разработчики бренда выпустили BIOS, который позволяет выжать из видеокарты Radeon RX 5600 XT больше мощности за счет более высокой тактовой частоты графического процессора.
Megaobzor.com 12:23
Общество

Путин: реанимобили начнут поступать в регионы уже в апреле

Президент России Владимир Путин заявил, что реанимобили и машины скорой помощи начнут поступать в регионы в апреле, также закуплены аппараты искусственной вентиляции легких для лечения больных коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:03
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Шоу-бизнес

Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга

В январе дочь Владимира Левкина перенесла операцию по удалению опухоли мозга - астроцитомы, - а теперь проходит лучевую терапию.
Газета.Ru 10:05
Здоровье

Названы российские регионы, которые пощадит коронавирус

Аналитик Иван Смолин, живущий в Китае, дал свой прогноз на ситуацию с коронавирусом в России, исходя из китайского опыта.
MedikForum.ru 08:07
Общество

В России упростили процедуру продления и назначения инвалидности

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о том, чтобы в стране упростили процедуру назначения и продления инвалидности.
ФедералПресс 06:51
Авто

Как не ошибиться с покупкой авто в кризис: эксперт объяснил

Авторитетный автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как поступить россиянам, желающим купить автомобиль, в условиях кризиса.
Quto.ru 10:59
Общество

Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля

Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
REGNUM 13:38
Энергетика

Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Rambler News Service 14:22
Армия и оружие

National Interest: Продление СНВ-III – вопрос жизни и смерти для США

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года Kremlin.ru История доказала, что переговоры по контролю над вооружениями работают: такие соглашения, как Договор о РСМД и СНВ-III, привели к сокращению ядерного оружия в мире: с 70 тыс. 300 в 1980-х годах до почти 14 тыс. в 2020 году.
REGNUM 03:23
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Инфорос 04:00
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Общество

«Индекс самоизоляции» в Москве увеличился к вечеру

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 четверга, 9 апреля, составил 3,4. "На улице есть люди", - следует из статистики.
Интерфакс 14:45
Происшествия

В Саратове четырехлетнего ребенка вылечили от коронавируса

Четырехлетний мальчик выписан из больницы в Саратове после того, как вылечился от коронавируса, сообщил в среду первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости 07:28
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что сделала пластическую операцию

Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Pravda.Ru 10:54
Происшествия

На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 12:57
Происшествия

Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку

Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
РИА Новости 09:39
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Политика

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru 07:00
Общество

В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года

Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Агентство Телеграф 05:10
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° 07:02
Общество

Суд в Лондоне отменил арест недвижимости семьи Нурсултана Назарбаева

Эхо Москвы 07:30
Общество

В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции

В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции В Москве больше не будут делить пациентов на больных пневмонией и тех, кто инфицирован коронавирусом.
Коммерсантъ 08:08
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