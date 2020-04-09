Коронавирус
РИА НовостиКадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу
Кадыров в ответ на слова премьера, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят противоречий в заявлениях премьера и главы Чечни.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.РИА Новости11:31
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«Я пехотинец Путина. А кто вы?»: Кадыров ответил после критики президентом
Московский Комсомолец11:59
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Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приблизились к сделке по нефти
В процессе переговоров в формате ОПЕК+ главные участники, Россия и Саудовская Аравия, сумели снять основные противоречия и приблизились к сделке по ограничению добычи нефти.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Политика
Путин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Гаджеты
ASUS ускорила Radeon RX 5600 XT
Например, компания ASUS решила порадовать своих фанатов достаточно классным бонусом — разработчики бренда выпустили BIOS, который позволяет выжать из видеокарты Radeon RX 5600 XT больше мощности за счет более высокой тактовой частоты графического процессора.
Общество
Путин: реанимобили начнут поступать в регионы уже в апреле
Президент России Владимир Путин заявил, что реанимобили и машины скорой помощи начнут поступать в регионы в апреле, также закуплены аппараты искусственной вентиляции легких для лечения больных коронавирусом.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Шоу-бизнес
Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга
В январе дочь Владимира Левкина перенесла операцию по удалению опухоли мозга - астроцитомы, - а теперь проходит лучевую терапию.
Здоровье
Названы российские регионы, которые пощадит коронавирус
Аналитик Иван Смолин, живущий в Китае, дал свой прогноз на ситуацию с коронавирусом в России, исходя из китайского опыта.
Общество
В России упростили процедуру продления и назначения инвалидности
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о том, чтобы в стране упростили процедуру назначения и продления инвалидности.
Авто
Как не ошибиться с покупкой авто в кризис: эксперт объяснил
Авторитетный автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как поступить россиянам, желающим купить автомобиль, в условиях кризиса.
Общество
Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля
Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
Энергетика
Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Армия и оружие
National Interest: Продление СНВ-III – вопрос жизни и смерти для США
Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года Kremlin.ru История доказала, что переговоры по контролю над вооружениями работают: такие соглашения, как Договор о РСМД и СНВ-III, привели к сокращению ядерного оружия в мире: с 70 тыс. 300 в 1980-х годах до почти 14 тыс. в 2020 году.
Общество
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Общество
«Индекс самоизоляции» в Москве увеличился к вечеру
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 четверга, 9 апреля, составил 3,4. "На улице есть люди", - следует из статистики.
Происшествия
В Саратове четырехлетнего ребенка вылечили от коронавируса
Четырехлетний мальчик выписан из больницы в Саратове после того, как вылечился от коронавируса, сообщил в среду первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Политика
Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Происшествия
На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
Происшествия
Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку
Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Общество
В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года
Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Экономика
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели
Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Общество
В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции
В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции В Москве больше не будут делить пациентов на больных пневмонией и тех, кто инфицирован коронавирусом.