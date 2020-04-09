Коронавирус
РИА НовостиКадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу
Кадыров в ответ на слова премьера, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят противоречий в заявлениях премьера и главы Чечни.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.РИА Новости11:31
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«Я пехотинец Путина. А кто вы?»: Кадыров ответил после критики президентом
Московский Комсомолец11:59
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Экономика
Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии
Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Армия и оружие
Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене
Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Армия и оружие
В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»
Происшествия
Городская больница в Стерлитамаке закрылась на карантин
Городская больница в Стерлитамаке Республики Башкортостан закрылась на карантин, сообщило медучреждение в четверг.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от России еще больше сократить добычу нефти
Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что Россия готова сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала 2020 года, что составляет 1,6 млн баррелей в сутки.
Авто
Как не ошибиться с покупкой авто в кризис: эксперт объяснил
Авторитетный автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как поступить россиянам, желающим купить автомобиль, в условиях кризиса.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Общество
Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев
В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Футбол
Губерниев — Семину: «Юрий Павлович, вас серебряная лань укусила?»
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина не урезать зарплаты игроков чемпионата России в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.
Энергетика
Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки
Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца в рамках новой сделки ОПЕК+.
Общество
Александр Бурков сообщил, когда будет принято решение об отмене режима самоизоляции
Комментируя выступление президента России Владимира Путина, Александр Бурков сообщил, что оперштаб примет решение о возобновлении работы городских организаций и снятии режима самоизоляции с омичей в пятницу, 10 апреля.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке
В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Кино
7 ожидаемых фильмов, которые выйдут онлайн без кинопроката
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Кино
Глава Marvel намекнул на продолжение «Мстителей»
Президент Marvel Studios Кевин Файги опубликовал новый пост в своем Tvitter-аккаунте, в котором пользователи увидели намек на продолжение фантастической саги о Мстителях.
Политика
США вышли на пик распространения коронавируса
США вышли на пик распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Гаджеты
LG показала новый дизайн смартфона
В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой
Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Энергетика
Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний
Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.
Общество
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.
Интернет
Google запретила сотрудникам использовать Zoom
Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
Общество
Рейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке
Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.