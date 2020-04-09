Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

Кадыров в ответ на слова премьера, раскритиковавшего закрытие границ некоторых регионов России из-за коронавируса, заявил, что не закрывал границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят противоречий в заявлениях премьера и главы Чечни.
Читать в источнике
Комментировать580
с чего всё началось

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.
РИА Новости11:31

Подробнее о событии

Кадыров назвал себя пехотинцем Путина и посоветовал критикам уехать из РФ

News.ru14:46

Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Lenta.ru11:53

Кадыров ответил на критику его ограничительных мер в Чечне

Газета.Ru12:31

Кадыров рекомендовал недовольным уезжать из России

Национальная служба новостей12:24

«Я пехотинец Путина. А кто вы?»: Кадыров ответил после критики президентом

Московский Комсомолец11:59

Кадыров назвал «кнопочными героями» своих критиков в интернете

РБК13:48

Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу

РИА Новости11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Экономика

Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии

Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 06:25
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Армия и оружие

Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Взгляд.ру вчера в 14:04
Армия и оружие

В России рассказали о создании в США «абсолютного оружия»

Что происходит 09:44
Происшествия

Городская больница в Стерлитамаке закрылась на карантин

Городская больница в Стерлитамаке Республики Башкортостан закрылась на карантин, сообщило медучреждение в четверг.
ТАСС 15:01
Энергетика

Саудовская Аравия требует от России еще больше сократить добычу нефти

Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что Россия готова сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала 2020 года, что составляет 1,6 млн баррелей в сутки.
URA.Ru 08:25
Авто

Как не ошибиться с покупкой авто в кризис: эксперт объяснил

Авторитетный автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как поступить россиянам, желающим купить автомобиль, в условиях кризиса.
Quto.ru 10:59
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Время Бухгалтера 07 апреля в 07:23
Общество

Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев

В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Российская газета 07 апреля в 22:46
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:51
Футбол

Губерниев — Семину: «Юрий Павлович, вас серебряная лань укусила?»

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина не урезать зарплаты игроков чемпионата России в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.
Спорт-Экспресс 18:21
Энергетика

Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца в рамках новой сделки ОПЕК+.
Известия 22:12
Общество

Александр Бурков сообщил, когда будет принято решение об отмене режима самоизоляции

Комментируя выступление президента России Владимира Путина, Александр Бурков сообщил, что оперштаб примет решение о возобновлении работы городских организаций и снятии режима самоизоляции с омичей в пятницу, 10 апреля.
БК55 07:13
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 20:09
Шоу-бизнес

Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке

В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Вокруг ТВ 01:13
Кино

7 ожидаемых фильмов, которые выйдут онлайн без кинопроката

ToDay News Ufa 07 апреля в 09:31
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Tvoe-avto.com 07 апреля в 04:28
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия 17:09
Кино

Глава Marvel намекнул на продолжение «Мстителей»

Президент Marvel Studios Кевин Файги опубликовал новый пост в своем Tvitter-аккаунте, в котором пользователи увидели намек на продолжение фантастической саги о Мстителях.
Народные новости 10:52
Политика

США вышли на пик распространения коронавируса

США вышли на пик распространения коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.
Lenta.ru 21:34
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Гаджеты

LG показала новый дизайн смартфона

В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
News.ru 04:05
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 08:26
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru 07:25
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Piter.tv 09:17
Энергетика

Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний

Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.
Телеканал 360° 20:55
Общество

Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом

По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.
Lenta.ru 21:22
Интернет

Google запретила сотрудникам использовать Zoom

Google запретила своим сотрудникам пользоваться Zoom на служебных компьютерах из-за несоответствия стандартам безопасности.
ПРАЙМ 10:51
Общество

Рейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке

Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены.
EastRussia вчера в 22:36
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное