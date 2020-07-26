Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся и погибаем, защищая права человека. Нам удалось остановить войну, мы уничтожили международный терроризм в республике. Я думал, что мне за это дадут Нобелевскую премию мира. А они меня включили в санкционный список. Несправедливо.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканала "Россия 1" о присвоении ему Нобелевской премии мира. Кадыров отметил, что решение включить членов его семьи в санкционный список лишь рассмешило его родных.

Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

Спорт Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.

Политика Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг Донбасса Глава России Владимир Путин обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе, который длится уже шесть лет. 1,3K

Политика Трампа обвинили в использовании имени Рейгана Кандидата в президенты США и действующего главу государства Дональда Трампа обвинили в использовании имени и образа бывшего американского лидера Рональда Рейгана.

Футбол «Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу "Ювентус" нанес поражение "Сампдории" и досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу, завоевав титул девятый раз подряд.

Экономика Биткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters.

Игры Авторы новой части Battletoads намекнули на скорый релиз игры После презентации Xbox Games Showcase некоторые фанаты Battletoads указали разработчикам новой части на длительный перерыв в публикации каких-либо материалов по игре. 3

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 532

Политика Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый. 7

Технологии Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС. 82

Общество В Марокко закрывают восемь городов из-за коронавируса Правительство Марокко объявило, что в ночь на 27 июля в силу вступает запрет на въезд и выезд из восьми городов из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.