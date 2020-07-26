Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся и погибаем, защищая права человека. Нам удалось остановить войну, мы уничтожили международный терроризм в республике. Я думал, что мне за это дадут Нобелевскую премию мира. А они меня включили в санкционный список. Несправедливо.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканала "Россия 1" о присвоении ему Нобелевской премии мира. Кадыров отметил, что решение включить членов его семьи в санкционный список лишь рассмешило его родных.

Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

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