Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова российского режиссёра Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.

Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России

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