Политика

RT на русскомRT на русскомКадыров ответил на слова Сокурова о Герое России

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова российского режиссёра Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
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Кадыров ответил на идею пересмотреть присвоение ему звания Героя России

Lenta.ru05:38

Кадыров обвинил Сокурова в разжигании розни из-за сомнений вокруг его звания Героя России

Интерфакс06:40

Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной

Газета.Ru06:31

В Чечне отреагировали на слова Сокурова о присвоении Кадырову звания Героя

News.ru07:30

Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

РБК07:22

Кадыров жестко ответил Сокурову про награждение званием Героя России

Московский Комсомолец05:40

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Коммерсантъвчера в 14:52
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Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
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Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку.
Вести.Ru 09:45
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
iReactor вчера в 19:02
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СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
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Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

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Политика

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Разговор политиков состоялся накануне запланированного на 15-16 декабря заседания Евросовета в Брюсселе, в ходе которого представители стран-членов Евросоюза будут обсуждать целесообразность продления санкций против России.
Lenta.ru 10:30
Политика

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения.
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Общество

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Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях

Ранее на пресс-конференции адвокат Соколова заявил, что его подзащитный готов выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей девушки.
РБК 10:22
Здоровье

Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка

Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
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Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК 10:56
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
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Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".
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Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год.
News.ru вчера в 16:17
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У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Популярный мобильный мессенджер WhatsApp прекращает поддержку старых операционных систем (ОС) мобильных устройств.
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Политика

Глава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией

Глава Пентагона Марк Эспер вновь выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией.
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Названа причина смерти ребенка в детском саду под Астраханью

Напомним, трагедия произошла 9 декабря этого года в одном из детских садов города Камызяка. Девочка не проснулась после тихого часа.
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Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
РИА Новости 08:32
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Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в России

Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход — регулярную выплату, которую получает каждый проживающий в России гражданин от государства, независимо от уровня дохода и занятости.
Lenta.ru 10:01
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Ущерб от лежачих полицейских показали в замедленной съемке

Небольшие, но высокие лежачие полицейские на большой скорости наносят вред и колесам, и шинам автомобиля, тогда как наиболее крупные препятствия, встречающиеся и на наших дорогах, способны разрушить передний бампер и днище.
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Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
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Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
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«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В Microsoft придумали, как отвадить пользователей от Windows 7

Корпорация Microsoft нашла способ ненавязчиво заставить пользователей Windows 7 перейти на 10 версию.
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Александр Сокуров
Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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