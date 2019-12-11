Политика

РИА НовостиРИА НовостиКадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
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Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

РБК07:22

Кадыров обвинил Сокурова в разжигании розни из-за сомнений вокруг его звания Героя России

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Московский Комсомолец05:40

В Чечне отреагировали на слова Сокурова о присвоении Кадырову звания Героя

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Кадыров ответил на идею пересмотреть присвоение ему звания Героя России

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Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной

Газета.Ru06:31

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Коммерсантъвчера в 14:52
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В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага страны, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

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Путин поручил проработать дополнительные выплаты для ветеранов ВОВ

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру правительства по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой подумать над дополнительными выплатами ветеранам к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
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Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
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Объявлен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

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Александр Сокуров
Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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