Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

Общество Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Политика Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.

Общество Кузнецова призвала семью забрать домой живущую 5 лет в больнице дочь Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что пока органы опеки не подали иск о лишении родительских прав матери и отца пятилетней девочки, с рождения живущей в столичном перинатальном центре, они могут забрать ее и сохранить семью.

Политика Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита» Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».

Политика Путин поручил проработать дополнительные выплаты для ветеранов ВОВ Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру правительства по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой подумать над дополнительными выплатами ветеранам к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Общество В Курганской области 31 декабря сделали выходным Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.

Происшествия В Симферополе пять школьников отравились жевательным табаком Дети в возрасте 11-12 лет предположительно "побаловались" жевательным табаком, после чего одному из них стало плохо - он пожаловался на слабость и головокружение.