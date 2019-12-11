Политика

REGNUMREGNUMКадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 декабря, на заседании Совета по правам человека при президенте РФ Сокуров сказал, что не понимает, каким образом звание Героя России присваивают как воевавшим в Чечне псковским десантникам, так и членам семьи Кадыровых.
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Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

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Александр Сокуров
Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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