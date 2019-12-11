Политика
REGNUMКадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 декабря, на заседании Совета по правам человека при президенте РФ Сокуров сказал, что не понимает, каким образом звание Героя России присваивают как воевавшим в Чечне псковским десантникам, так и членам семьи Кадыровых.
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Шоу-бизнес
О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
Политика
Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов
Нужно создать сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок.
Политика
Меркель признала Путина победителем саммита в Париже
Общество
Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в 11:54 с пусковой установки № 3. Пуск «Союза-2.1б» должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Транспорт
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не выше 40 км/ч действует штраф в размере 500 рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5 тыс. рублей.
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Шахтер - Аталанта: где и когда трансляция матча Лиги чемпионов
Фото:ru.wikipedia.org В предыдущем туре «Шахтер» пытался любыми способами набрать очки в Англии против «Манчестер Сити» и это удалось сделать на последних минутах: Правда, по факту эта ничья ровным счетом ничего не дала - сегодня с «Аталантой» все равно надо брать 3 очка, ибо «Ман Сити» точно не будет выкладываться на 100% в гостевой игре против загребского «Динамо».
Авто
В России создали гибридные вездеходы для суровых условий
Вездеходы оснащаются бензо-электрической или дизель-электрической силовой установкой.
Общество
Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
Происшествия
В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Авто
В России дебютировал новый Skoda Rapid
Энергетика
Польша: вместо российского газа будем покупать норвежский и американский
Польская государственная компания PGNiG заявила, что после отказа от продления контракта на поставки российского газа будет покупать его у США, Катара и Норвегии.
Политика
Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Происшествия
В Челябинске сообщили о задержании экс-мэра Евгения Тефтелева
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава провела 35-ый день рождения «с огоньком»
9 декабря Екатерина Варнава отметила своё 35-летие в компании близких друзей и звёздных гостей в роскошном ресторане.
Космос
NASA отправит к Луне «призрачных женщин»
Интернет
Chrome предупредит об украденном пароле до входа на сайт
Если вы типичный интернет-пользователь, не имеющей привычки использовать различные менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию для входа на сайты, скорее всего, некоторые ваши логины и пароли уже давно утекли в сеть.