Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 декабря, на заседании Совета по правам человека при президенте РФ Сокуров сказал, что не понимает, каким образом звание Героя России присваивают как воевавшим в Чечне псковским десантникам, так и членам семьи Кадыровых.

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