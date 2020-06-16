Политика

РБКРБККадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию. Об этом в Telegram написал глава республики Рамзан Кадыров.
Читать в источнике
Комментировать81
Рамзан Кадыров
Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления. На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста.
— Рамзан Кадыров, российский политикТелеканал 360° вчера в 16:52

Подробнее о событии

Кадыров отреагировал на обвинения в том, что по его заказу готовили покушение на грузинского журналиста

Эхо Москвы01:02

Кадыров посоветовал оскорбившему Путина журналисту Габунии извиниться

Московский Комсомолецвчера в 18:53

Кадыров оценил обвинения в причастности к покушению на грузинского журналиста

Lenta.ruвчера в 16:59

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

РБКвчера в 17:47

Кадыров: если кто-то действует по моему заказу, он его выполнит

News.ruвчера в 16:38

Кадыров назвал выдумкой публикации о якобы готовящемся убийстве в Грузии по его заданию

ТАССвчера в 16:21

Кадыров прокомментировал сообщения о покушении на грузинского журналиста

РИА Новостивчера в 16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
661
Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

SpeedMe вчера в 07:56
47
Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
454
Шоу-бизнес

Муцениеце и Прилучный развелись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись.
УтроNews 15 июня в 12:06
30
Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 14 июня в 13:42
13
Происшествия

Клиенты МТС-банка пожаловались на кражу денег с карт

Клиенты МТС-банка пожаловались на кражи денег с их счетов, привязанных преимущественно к кредитным картам.
РБК вчера в 23:00
Космос

В атмосфере Марса зафиксировано зеленое свечение

Московский Комсомолец вчера в 06:29
6
Общество

«Известия»: правила проверки результатов ЕГЭ ужесточат

С нынешнего года в России будет ужесточен анализ результатов Единого государственного экзамена.
Газета.Ru 00:30
2
Космос

В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций

МИР 24 вчера в 02:13
53
Путешествия

В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
299
Происшествия

«Современник» прокомментировал ситуацию с Ефремовым

На сайте московского театра «Современник», в котором служит Михаил Ефремов, обвиняемый в гибели человека в результате ДТП 8 июня на Смоленской площади, появился официальный комментарий от руководства театра.
Inc-news.ru вчера в 04:09
5K
Экономика

Россиянам рассказали, в каких случаях банк может забрать вклад

«Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например, при отсутствии операций по этому счету в течение года», — цитирует Мякишеву «агентство Прайм».
URA.Ru вчера в 19:50
3
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
273
Общество

Стала известна дата начала испытаний вакцины от коронавируса в России

Как сообщалось, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи в ближайшие дни начнет клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
Накануне.Ru вчера в 18:30
3
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
229
Общество

Оперштаб Кузбасса сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 июня, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:44
323
Общество

Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях

Известия 00:24
820
Происшествия

В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки

«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
62
Общество

В Омской области за сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом

Омск, 15 июня 2020, 08:32 — REGNUM В Омской области за последние сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 15 июня в 01:32
62
Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
414
Политика

Риск финансового кризиса за рубежом растет, заявил Медведев

Фактор пандемии затрудняет прогнозирование любых экономических процессов, указал Медведев, но тем не менее перечислил некоторые принципы социально-экономической политики на первом этапе открытия экономики.
РИА Новости 01:02
Политика

Украинцы и белорусы начнут получать гражданство РФ без экзамена

Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Газета.Ru вчера в 19:38
1
Общество

В магазинах еще до голосования появилась конституция с поправками

В книжных магазинах появились новые издания конституции уже с поправками, которые вынесены на общероссийское голосование, заметил корреспондент РБК.
Forbes вчера в 01:51
705
Происшествия

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском вчера в 16:39
460
Энергетика

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.
Коммерсантъ 15 июня в 15:19
94
Происшествия

Троих сотрудников Росгвардии судят за избиение на Сахалине

Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Архипов рассказал журналистам о троих сотрудниках Росгвардии, в отношении которых возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть превышение должностных полномочий лицом с применением физического насилия.
Сахалин.Инфо 01:04
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
502
Общество

В России школы оснастят камерами для распознавания лиц

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц.
За облаками вчера в 00:17
577
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
775
Как работают Яндекс.Новости?
Главное