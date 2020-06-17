Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию. Об этом в Telegram написал глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

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