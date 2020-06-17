Политика
РБККадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию. Об этом в Telegram написал глава республики Рамзан Кадыров.
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Грузия обвинила Кадырова в заказе убийства журналиста, который оскорбил Путина
Комсомольская правдавчера в 17:29
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Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Профиль вчера в 13:16
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России за последние сутки выявлены 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.
РБК 04:10
Энергетика
Лукашенко заявил о драке поставщиков газа за белорусский рынок
У Белоруссии достаточно возможностей для покупки углеводородов в разных странах мира, заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область президент страны Александр Лукашенко.
РБК вчера в 06:54
Общество
В Краснодарском крае карантин для приезжих решено снять с 21 июня
Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти Краснодарского края начали постепенно отменять карантинные меры, введённые в марте и апреле на фоне пандемии коронавируса нового типа.
REGNUM 01:24
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек, а также отцов, воспитывающих детей самостоятельно.
Lenta.ru 01:58
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500
В 2019 году робота сдавали в аренду организациям, а теперь любая компания США может купить его за сумму в размере 74,5 тыс. долларов.
Evo-rus.com 03:05
Общество
В Югре за сутки выявили 237 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Югре, на 17 июня, зарегистрировано 237 новых случаев коронавируса в 16 муниципальных образованиях.
Вестник 03:45
Киберспорт
Инди-разработчики начали удалять свои игры из Steam, потому что Valve до сих пор не поддержала движение Black Lives Matter
Сразу несколько независимых разработчиков объявили о подаче заявки на удаление своих игр из сервиса цифровой дистрибуции Steam в связи с тем, что Valve до сих пор не выступила с поддержкой движения Black Lives Matter.
3DNews вчера в 07:51
Общество
Россиян, планирующих голосовать онлайн, поджидают хакеры
Эксперты по кибербезопасности предупреждают о возможной волне мошеннических на россиян, ищущих в сети информацию о голосовании по конституционным поправкам и официальным розыгрышам призов для его участников.
Вести.Ru 01:54
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в драках с участием чеченцев
Не менее 10 человек получили травмы в массовой драке между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки в городе Дижон на востоке Франции, там несколько дней назад разгорелся конфликт между двумя местными диаспорами.
Газета.Ru 15 июня в 17:05
Кино
Церемония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена на 11 апреля
В 2021 году церемония пройдет 11 апреля (вместо запланированной на 14 февраля) — ровно за две недели до вручения «Оскара», которое состоится 25 апреля.
Россия – Культура вчера в 05:47
Происшествия
На Урале задержали водителя грузовика после ДТП с двумя погибшими
Уголовное дело против водителя грузовика возбудили после ДТП в Челябинской области с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека, он задержан, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 02:11
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Общество
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
Общество
Калининград отменит обсервацию для туристов на следующей неделе
С 24 июня чартерную полетную программу в регион начнет выполнять туроператор "Библио-Глобус".
Интерфакс 03:50
Кино
Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»
Газета.Ru 04:02
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
ТАСС вчера в 03:41
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Происшествия
В Крыму умер пожилой мужчина с коронавирусом
Симферополь, 17 июня 2020, 10:55 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму умер пожилой пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее количество скончавшихся пациентов с заражением SARS-CoV-2 в республике достигло 18.
REGNUM 03:55
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
РИА Новости вчера в 09:13
Происшествия
Мошенники придумали новую схему обмана при продаже автомобилей
Известия вчера в 22:47
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 12:06
Кино
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета вчера в 14:41
Здоровье
231 новый случай коронавируса выявили за сутки в Свердловской области
231 новый случай коронавируса выявили за сутки в Свердловской области, таковы данные оперштаба на вторник, 16 июня.
Время Пресс вчера в 04:05
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Экономика
Медведев назвал три шока для российской экономики в 2020 году
Москва, 17 июня 2020, 09:48 — REGNUM Падение цен на нефть, сокращение экспорта и связанный с пандемией коронавируса спад стали основными ударами по экономике России в 2020 году.
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