Политика
РИА НовостиКадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава республики отметил, что его не волнует переписка между конгрессменами и представителями Госдепа. Кадыров подчеркнул, что никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса и счетов в иностранных банках.
Читать в источнике
Оценить238
Подробнее о событии
Показать все источники
Рамзан Кадыров: Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп
Чеченская Республика Сегодня10:11
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Культура
Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ назвать его мразью
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд Каира вынес "неоднозначное" решение по иску семей россиян, которые погибли при крушении самолета А321 осенью 2015 года, сообщает "Коммерсант".
Происшествия
Накануне 8 марта женщину полицейского в Киеве избил навязчивый ухажер
Навязчивый мужчина подсел к ней в салоне автобуса.
Происшествия
В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной
Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина.
Происшествия
В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля
По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Происшествия
На авиазаводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции
На украинском заводе по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье часть кирпичной конструкции обрушилась на территорию прилегающего домохозяйства.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице в Instagram пост, в котором рассказала о своих переживаниях по поводу болезни матери.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Общество
В России выявлено четыре новых случая коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России за прошедшие сутки. Трое заболевших — в Липецке, один пациент выявлен в Петербурге.
Культура
В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова
Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Общество
Ещё у 33 пассажиров круизного лайнера в Египте выявили коронавирус
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружено ещё у 33 человек, находящихся на круизном лайнере, который следует по Нилу из Асуана в Луксор.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Культура
HBO выпустит сериал по мотивам игры «The Last of Us»
Американский канал HBO выпустит новый телевизионный сериал по компьютерной видеоигре «The Last of Us». Об этом сообщило издание «Variety».
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
Люди делают запасы на случай разрастания эпидемии коронавируса.
Общество
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Тегеран
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился с 7 марта временно приостановить пропуск через границу России иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для учебы, туризма, работы, а также следующих транзитом через Россию в другие страны.
Общество
Саудовский кронпринц осознал близость госпереворота
Саудовский наследный принц Мухаммед устраняет главных представителей оппозиции внутри монаршей семьи — вопреки всем гипотезам о его желании начать сбалансированную внутреннюю политику.
Здоровье
В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
Спорт
Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Армия и оружие
Военные РФ совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
Полеты над Атлантикой и Норвежским морем выполнили российские противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота в преддверии начала 9 марта учений НАТО в Норвегии.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Общество
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
Общество
Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его воздействия на окружающую среду.