Политика
РИА НовостиКадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами". Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, членов конгресса беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ.
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Рамзан Кадыров: Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп
Чеченская Республика Сегодня10:11
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Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Политика
Путин предложил уголовное наказание за повреждение воинских памятников
Документ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
Общество
На севере Италии может быть введен строгий карантин
По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Футбол
«Милан» расторг контракт с Бобаном
Пресс-служба «Милана» сообщила о прекращении сотрудничества с директором клуба Звонимиром Бобаном.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Армия и оружие
National Interest назвал ракеты «Циркон» кошмаром для ВМС США
Каждый российский надводный корабль, вооруженный гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», является настоящим кошмаром, воплощение которого командование военно-морских сил США даже представить не может.
Общество
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
Дочь бывшего вратаря «Зенита» Ксения была поймана полицейскими в Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет триллер о Бермудском треугольнике
Создатель экранизации комиксов Marvel "Доктор Стрэндж" Скотт Дерриксон снимет триллер, действие которого будет происходить в знаменитом Бермудском треугольнике.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Боруссии» из Менхенгладбаха
Дортмундская "Боруссия" нанесла поражение "Боруссии" из Менхенгладбаха в выездном матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Биатлон
На этапе КМ по биатлону в Нове-Место пройдет мужской масс-старт
На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место сегодня, 8 марта, пройдет мужской масс-старт на 15 километров.
Единоборства
Эдди Альварес: «Я один из тех, кто способен победить Хабиба»
Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес верит, что может победить нынешнего чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
Единоборства
Тищенко защитил интерконтинентальный титул WBO, нокаутировав Аумаду
Россиянин Евгений Тищенко защитил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в тяжёлом весе, одержав победу над аргентинцем Маркосом Антонио Аумадой.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Здоровье
В Китае 27 человек за сутки стали жертвами коронавируса
Число подтвержденных случаев нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось до 80 695. При этом 27 инфицированных умерли.
Армия и оружие
На переговорах с Путиным Эрдогану сделали грозный намек
В минувшую пятницу Эрдоган сел за стол переговоров с Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Политика
Глава Татарстана предложил доработать поправку к Конституции о русском языке
Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что нужно доработать поправку к Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
Армия и оружие
Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой
Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.
Культура
В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова
Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.