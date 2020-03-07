Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами". Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, членов конгресса беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ.

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

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