Политика
РИА НовостиКадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами". Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, членов конгресса беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ.
Читать в источнике
Оценить486
Подробнее о событии
Показать все источники
Рамзан Кадыров: Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп
Чеченская Республика Сегоднявчера в 10:11
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Кино
Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»
Финансы
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Авто
Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер
Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Биатлон
В IBU отказались извиняться за обыски у биатлониста Логинова
Ранее РЕН ТВ сообщал, что полиция Италии провела обыски в номере российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Политика
Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ
Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Здоровье
Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 3097
Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3097 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Наука
Ученые заявили, что попугаи понимают основы теории вероятностей
Ученые подчеркнули, что открытие того, что эти птицы умеют пользоваться азами статистики, особенно интересно в контексте того, что мозг попугаев в процентном отношении намного меньше, чем у человека, и при этом у него другая структура.
Политика
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
Энергетика
Игра на понижение. Зачем Россия обвалила стоимость нефти, рассорившись с ОПЕК
Ответ столь же прост: Россия не считает, что «выстрелила себе в ногу». Видимо, есть вещи поважнее текущей стоимости нефти.
Армия и оружие
Российская авиабаза в Сирии атакована менее чем через сутки после «перемирия»
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
Бродячие музыканты королевства кривых зеркал
Например, если б к Трубадуру обратился его современник — король Саксонии Фридрих Август I и попросил помочь обуздать территориальные аппетиты соседнего королевства Пруссии, тот вряд ли б подписался под эту тему.
Общество
Сын Высоцкого назвал глупой рекламу ФБР с фото отца
Сын Владимира Высоцкого назвал глупой и бестактной рекламу Федерального бюро расследований США, в которой использовалась фотография его отца.
Здоровье
Правительственные документы: коронавирус может убить полмиллиона британцев и заразить 80% населения Британии (The Independent, Великобритания) (The Independent)
Попавший в распоряжение журналистов правительственный документ предполагает, что от коронавируса может умереть до 500 000 человек, если им заразятся до 80% населения страны.
Игры
Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна
Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
Общество
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Происшествия
Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Общество
Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.