Политика

РИА НовостиРИА НовостиКадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами". Как написал Кадыров в своем телеграм-канале, членов конгресса беспокоят отношения между Чечней и ОАЭ.
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Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

РИА Новостивчера в 11:00

Кадыров заявил об отсутствии интереса к проверке его счетов властями США

РБКвчера в 21:59

Кадыров ответил американским конгрессменам и Госдепу

Вести.Ruвчера в 11:52

Кадыров ответил на претензии о бизнесе и банковских счетах за рубежом

URA.Ruвчера в 11:19

Кадыров прокомментировал слухи о проверке госдепом США его счетов

Российская газетавчера в 23:33

Рамзан Кадыров: Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп

Чеченская Республика Сегоднявчера в 10:11

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Lenta.ruвчера в 10:17
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Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Российская газета вчера в 13:42
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru 06 марта в 09:14
Кино

Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»

Актуальные Новости вчера в 02:13
Финансы

Ливан объявил дефолт по евробондам

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
РИА Новости вчера в 17:24
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 21:10
Авто

Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер

Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
CarsWeek.ru 06 марта в 06:40
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Биатлон

В IBU отказались извиняться за обыски у биатлониста Логинова

Ранее РЕН ТВ сообщал, что полиция Италии провела обыски в номере российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
РЕН ТВ вчера в 11:06
Политика

Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
ТАСС вчера в 17:30
Общество

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Lenta.ru вчера в 16:42
Здоровье

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 3097

Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3097 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ 05 марта в 13:31
Наука

Ученые заявили, что попугаи понимают основы теории вероятностей

Ученые подчеркнули, что открытие того, что эти птицы умеют пользоваться азами статистики, особенно интересно в контексте того, что мозг попугаев в процентном отношении намного меньше, чем у человека, и при этом у него другая структура.
RuNews24.ru 05 марта в 02:30
Политика

У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
РИА Новости вчера в 18:40
Энергетика

Игра на понижение. Зачем Россия обвалила стоимость нефти, рассорившись с ОПЕК

Ответ столь же прост: Россия не считает, что «выстрелила себе в ногу». Видимо, есть вещи поважнее текущей стоимости нефти.
Новая газета вчера в 09:16
Армия и оружие

Российская авиабаза в Сирии атакована менее чем через сутки после «перемирия»

Avia.pro 06 марта в 16:26
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК вчера в 23:24
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 12:39
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 10:09
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 00:19
Общество

Бродячие музыканты королевства кривых зеркал

Например, если б к Трубадуру обратился его современник — король Саксонии Фридрих Август I и попросил помочь обуздать территориальные аппетиты соседнего королевства Пруссии, тот вряд ли б подписался под эту тему.
Новостной фронт 01:12
Общество

Сын Высоцкого назвал глупой рекламу ФБР с фото отца

Сын Владимира Высоцкого назвал глупой и бестактной рекламу Федерального бюро расследований США, в которой использовалась фотография его отца.
НТВ 06 марта в 04:14
Здоровье

Правительственные документы: коронавирус может убить полмиллиона британцев и заразить 80% населения Британии (The Independent, Великобритания) (The Independent)

Попавший в распоряжение журналистов правительственный документ предполагает, что от коронавируса может умереть до 500 000 человек, если им заразятся до 80% населения страны.
ИноСМИ 01:04
Игры

Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна

Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
ToDay News Ufa 06 марта в 11:10
Общество

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербург 06 марта в 08:49
Происшествия

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

Известия вчера в 17:40
Общество

Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински

РИА Новости 06 марта в 23:09
Общество

Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
РБК 00:01
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 12:20
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