Политика

ТАССТАССКадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека. Против Кадырова США уже ранее вводили санкции.
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с чего всё началось
После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал
 в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

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