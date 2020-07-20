с чего всё началось

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека. Против Кадырова США уже ранее вводили санкции.

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

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Происшествия В Канаде возле аэропорта обнаружили три боеприпаса Полиция округа Пил в Канаде сообщила, что недалеко от аэропорта были обнаружены несколько боеприпасов времён Второй мировой войны.

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Политика Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.

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