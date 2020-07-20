Политика
ТАССКадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека. Против Кадырова США уже ранее вводили санкции.
Читать в источнике
Оценить3,4K
с чего всё началось
После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.РБК11:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости 09:16
Армия и оружие
Бывший глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии
Игорь Смешко, ранее стоявший во главе СБУ, предрек Украине судьбу Югославии.
Актуальные Новости 11:08
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:48
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Игры
«Игра показывает нашу философию»: CDPR не стала вносить изменения в Cyberpunk 2077 под влиянием Black Lives Matter
3DNews 07:18
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru 18 июля в 08:25
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
Политика
Лукашенко заявил о попытке свержения власти в Белоруссии
DixiNews вчера в 16:31
Происшествия
В Канаде возле аэропорта обнаружили три боеприпаса
Полиция округа Пил в Канаде сообщила, что недалеко от аэропорта были обнаружены несколько боеприпасов времён Второй мировой войны.
RT на русском 18:05
Футбол
Аргентинец Гайч подписал предварительное соглашение с ЦСКА
Нападающий аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подписал предварительное соглашение с московским ЦСКА.
News.ru 17 июля в 09:18
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Экономика
Акции втягиваются в конкуренцию
Биржи расширяют борьбу за клиентов Вслед за Московской биржей, которая объявила о запуске в августе торгов иностранными бумагами, прежде специализировавшаяся на них Санкт-Петербургская биржа обещает начать торговать российскими акциями.
Коммерсантъ 17:52
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 17:58
Происшествия
МИД подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе
МИД РФ в своем сообщении подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе, пираты пока не выдвигали требований.
РИА Новости 13:35
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
Политика
Прогнавшие протестующих вооруженные супруги предстанут перед судом
Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, предстанет перед судом.
Lenta.ru 18:11
Политика
В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой
В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
Технологии
Илон Маск назвал преимущества чипирования
О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38
Технологии
Найден мир, который многие годы был на главном меню Minecraft
ИА Красная Весна 14:57
Общество
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев
О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Политика
Путин подписал закон о повышенной пенсии семьям погибших военных
В России повысят размер пенсий членов семей умерших военнослужащих и военных пенсионеров.
Парламентская газета 10:28
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45