Политика
ТАССКадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека. Против Кадырова США уже ранее вводили санкции.
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с чего всё началось
После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.РБК11:39
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Общество
СМИ сообщили о проверке экс-зама Бастрыкина по поводу возможной взятки
Как пишет «Коммерсант», ход заявлению дал лично глава СКР Александр Бастрыкин. В марте полковник Барышев оформил явку с повинной.
Компания 17:19
Наука
Новый метод лечения рака осваивают онкологи в Якутии
Вакцинотерапию дендритными клетками — новый метод лечения осваивают онкологи Якутии.
РИА ОмскПресс 17:13
Технологии
Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры
Для безопасности специалисты рекомендуют проверять журнал роутера на подозрительные активности, обновлять прошивку, отключить удаленный вход и установить сложный пароль.
Evo-rus.com 08:40
Общество
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Новинка получила название AirDots 2 и ценник 11 долларов.
Astera 06:50
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Глава китайского МИДа Ван И раскритиковал внешнюю политику США во время телефонной беседы со своим коллегой Сергеем Лавровым.
Деловое.ТВ 18 июля в 04:29
Общество
В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога
В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Экономика сегодня 18 июля в 03:41
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ вчера в 14:52
Здоровье
В Тульской области продлена работа оперативного штаба по коронавирусу
Работа оперативного штаба, созданного в Тульской области для борьбы с коронавирусом, продлена до конца 2020 года.
Тульская пресса 07:41
Политика
WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson
Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G.
Газета.Ru 16:05
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Кино
Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»
Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
КиноПоиск 10:08
Энергетика
Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США
Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США.
Газета.Ru 04:21
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду
Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Наука
Ученые поставили под сомнение скорый переворот магнитной оси Земли
Магнитная аномалия острова Святой Елены в Атлантическом океане не доказывает скорого «переворота» магнитной оси земли, считают авторы исследования, опубликованного 20 июля в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
ИА Красная Весна 16:46
Кино
Сиквел «Поезд в Пусан» побил кассовый рекорд с начала пандемии
ИА Красная Весна 15:52
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
Наука
Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет
Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science 05:51
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:48
Армия и оружие
Российские военные в Абхазии отразили атаку условного противника
«В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчёты зенитных ракетных подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии отразили налёт штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения», — указано в сообщении.
RT на русском 19:35
Шоу-бизнес
Навка сфотографировалась с Песковым и призналась в любви к танцам
Вдобавок, двукратная чемпионка мира поспешила признаться в любви к танцам.
Территория новостей 08:01
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся в зону еврокубков
После 37 туров "Вулверхэмптон" (59) поднялся на шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), которое дает право принять участие в квалификации Лиги Европы.
Газета.Ru 17:15