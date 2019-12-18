Политика
Newstracker.ruКадыров поблагодарил Путина за благодарность
Владимир Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову, чем несказанно его обрадовал. Глава Чечни поблагодарил президента в ответ.
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Политика
Донбасс и Киев не согласовали обмен пленными
Заседание до сих пор продолжается.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких
Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Политика
Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства
Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке.
Политика
Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей
Политика
Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию
Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
Общество
В Финляндии составили психологический портрет русскоязычного жителя
Что касается русскоязычных жителей Хельсинки, то большинство из них родились в СССР или России, небольшая часть — в Эстонии и других странах бывшего СССР.
Политика
Путин ответил на вопрос об убийстве соратника Басаева в Германии
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Москва не подавала запрос немецкой стороне о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого 23 августа в Берлине.
Единоборства
Боец ММА проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Арбитр остановил поединок на 9 секунде, соперники не успели нанести друг другу повреждений.
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира
"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
Политика
Путин назвал выходной 31 декабря логичным
Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
ЕС продлил санкции против России
Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Политика
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
Спорт
РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта
Допинговый скандал WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
Политика
Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии
Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
Футбол
Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020
Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Общество
Путин: дальневосточную программу помощи семьям хотят ввести в Зауралье
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил о планах распространить дальневосточную программу поддержки семей на Зауралье.
Политика
Путин ответил термином из дзюдо японскому журналисту о ядерной войне
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Японии, а также ответил журналисту из Токио, опасающемуся ядерной войны.
Общество
Суд отказался вернуть картину Брюллова коллекционерам из ФРГ
Верховный суд удовлетворил кассацию Генпрокуратуры и отказался вернуть коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнеру картину художника Карла Брюллова «Христос во гробе».
Общество
Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи
Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Немецкий автогигант возвращается в Россию. Как сообщает ToDay News Ufa, уже 2 автомобиля доступны для заказа в дилерских центрах марки.
Политика
Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.