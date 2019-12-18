Политика

Newstracker.ruNewstracker.ruКадыров поблагодарил Путина за благодарность

Владимир Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову, чем несказанно его обрадовал. Глава Чечни поблагодарил президента в ответ.
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Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову

REGNUMвчера в 07:40

В. Путин объявил благодарность Главе ЧР Р. Кадырову

ИА Грозный-Информвчера в 06:12

Путин наградил Кадырова за Чечню

URA.Ruвчера в 15:24

«Возродили из руин Чечню»: Кадыров получил благодарность от Путина

Царьградвчера в 13:44

Владимир Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову

Телекомпания Грозныйвчера в 05:49

«Не жалея жизни»: Кадыров обещал служить Путину

SM Newsвчера в 14:37

Кадыров поблагодарил Путина за благодарность

Newstracker.ruвчера в 13:51
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Политика

Донбасс и Киев не согласовали обмен пленными

Заседание до сих пор продолжается.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
Вести.Ru 08:40
Политика

Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства

Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке.
Известия 07:54
Политика

Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Общество

Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке

В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
РБК 00:00
Политика

Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

Коммерсантъ 09:06
Политика

Владимир Путин опоздал на собственную пресс-конференцию

Владимир Путин ответил, что журналист его уел: «Действительно, цифра была немного другая изначально».
Pro Город Самара 04:15
Общество

В Финляндии составили психологический портрет русскоязычного жителя

Что касается русскоязычных жителей Хельсинки, то большинство из них родились в СССР или России, небольшая часть — в Эстонии и других странах бывшего СССР.
РБК Санкт-Петербург 05:05
Политика

Путин ответил на вопрос об убийстве соратника Басаева в Германии

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Москва не подавала запрос немецкой стороне о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого 23 августа в Берлине.
Lenta.ru 06:54
Единоборства

Боец ММА проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Арбитр остановил поединок на 9 секунде, соперники не успели нанести друг другу повреждений.
ГЛАС.RU 02:30
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира

"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
ТАСС 08:55
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
SM News 07:07
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Политика

ЕС продлил санкции против России

Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
Российская газета 09:09
Политика

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
RT на русском вчера в 20:48
Спорт

РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

Допинговый скандал WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
РИА Новости 05:45
Политика

Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии

Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.
iReactor 06:53
Происшествия

Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
РИА Новости 07:39
Футбол

Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Спорт-Экспресс вчера в 10:40
Общество

Путин: дальневосточную программу помощи семьям хотят ввести в Зауралье

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил о планах распространить дальневосточную программу поддержки семей на Зауралье.
РИА Новости 05:28
Политика

Путин ответил термином из дзюдо японскому журналисту о ядерной войне

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выразил обеспокоенность размещением американского оружия на территории Японии, а также ответил журналисту из Токио, опасающемуся ядерной войны.
Экономика сегодня 08:00
Общество

Суд отказался вернуть картину Брюллова коллекционерам из ФРГ

Верховный суд удовлетворил кассацию Генпрокуратуры и отказался вернуть коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнеру картину художника Карла Брюллова «Христос во гробе».
Русская Планета 08:07
Общество

Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи

Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.
РИА Новости 09:11
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Немецкий автогигант возвращается в Россию. Как сообщает ToDay News Ufa, уже 2 автомобиля доступны для заказа в дилерских центрах марки.
ToDay News Ufa 17 декабря в 07:29
Политика

Путин предложил вариант адаптации мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
Экономика сегодня 07:19
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова вчера в 09:16
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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