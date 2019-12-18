Владимир Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову, чем несказанно его обрадовал. Глава Чечни поблагодарил президента в ответ.

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Политика Путин ответил на вопрос об убийстве соратника Басаева в Германии Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что Москва не подавала запрос немецкой стороне о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого 23 августа в Берлине.

Происшествия В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира "Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.

Политика Путин назвал выходной 31 декабря логичным Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.

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Политика ЕС продлил санкции против России Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.

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Политика Путин рассказал об отношении к закону о домашнем насилии Президент России во время большой пресс-конференции заявил, что общался со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, которая рассказала о сути законопроекта о домашнем насилии.

Происшествия Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный» Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.

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Общество Следователи проверят информацию о ветеранских «ночлежках» в Сочи Ранее на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату.

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